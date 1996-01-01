Впервые оштрафован водитель, выбросивший на дорогу окурок

Административная комиссия мэрии Калининграда оштрафовала водителя, который во время движения в своем автомобиле выбросил окурок на дорогу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, "за неуважение к работе дворников водителю пришлось заплатить 2 тысячи рублей".

Представитель мэрии отметил, что наложение штрафа за подобное нарушение произошло впервые и посоветовал всем курящим автолюбителям принять данную информацию к сведению. "Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", - заключил представитель пресс-службы мэрии Калининграда.