Бланки спецпродукции на исходе

Не успев появиться во Владивостоке, бланки свидетельств о регистрации транспортных средств (СОР) уже заканчиваются.

Как было заявлено на условиях анонимности в одном филиале РЭО УГИБДД Приморского края, поступивших на прошлой неделе бланков СОР в количестве 9 тыс. штук, в лучшем случае, хватит до четверга. Когда будет следующая партия, сотрудник РЭО предположить не берется.

Немногим лучше дела обстоят с другими документами, в частности свидетельствами соответствия конструкции (ССКТС), их поступило немногим больше, и бизнесмены от "конструкторов" вздохнули свободнее. Однако руководство УВД и ГИБДД Приморского края уверяет, что в самое ближайшее время проблема нехватки спецпродукции будет решена окончательно.