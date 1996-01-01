Машины остались без средств

Роспотребнадзор РФ запретил использование моющих средств для автотранспорта, в основе которых содержится метиловый спирт. Теперь "метилосодержащую" продукцию запретили реализовывать и в Приморье.

Данное нововведение стало неудобным для автовладельцев, которые предпочитают самостоятельно мыть свои автомобили. Поскольку, как отмечает Роспотребнадзор, метиловый спирт содержится в большинстве стеклоомывающих жидкостей, которые активно используются автомобилистами.

Однако большинство приморских автомоек постановлением не обеспокоены. Как пояснили в одном из автосервисов, редкая мойка сегодня использует в своей работе стеклоочистительные средства. Как правило, стекла очищают тем же моющим средством, что и саму машину. Что касается тех автомоек, которые все-таки применяли "метиловые" средства, то, как рассказали в одной из них, теперь эти жидкости заменит специальная таблетка, которая растворяется в воде и наделяет ее моющими свойствами.

Метанол является наиболее опасным токсическим веществом. К тому же жидкости на его основе часто используются в качестве суррогатного алкоголя, что приводит к летальному исходу. Как и каким образом приморский Роспотребнадзор будет отслеживать соблюдение нового закона, пока неизвестно.