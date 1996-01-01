Англичанка лишилась машины из-за того, что доверилась GPS

На железнодорожном переезде в Великобритании скоростной поезд врезался в Renault Clio 20-летней студентки из-за того, что она строго следовала указаниям навигационной системы. К счастью, сама девушка не пострадала, сообщает Lenta.Ru.

Паула Сили попросила навигационную систему у своего друга, чтобы совершить небольшое путешествие по Англии. Через некоторое время GPS привела ее к металлическим воротам с предупреждающим знаком в виде красного круга. "Вначале я подумала, что это тупик, однако затем увидела табличку, на которой было сказано, что когда загорится зеленый сигнал откройте ворота и въезжайте", - сообщила Сили.

Девушка открыла ворота, заехала за них и пошла открыть еще одни ворота, которые преграждали выезд. Паула Сили поняла, что ее машина находится на железнодорожных путях только тогда, когда она услышала приближающийся поезд. Затем состав на скорости в 100 километров в час протаранил ее автомобиль.

В результате столкновения, поезд протащил Renault девушки на 800 метров. Предположительно, машина не подлежит восстановлению. Позже Сили заявила, что железнодорожный переезд не был обозначен на карте, и она больше никогда в жизни не будет пользоваться спутниковой навигацией.