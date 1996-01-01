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В какие приметы верят водители

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приметы, в которые верят водители, кого-то могут рассмешить, однако нарушить даже самое нелепое поверие решается далеко не каждый автолюбитель.

Суеверия начинаются с покупкой транспортного средства и получением прав. Самая известная примета - и то, и другое надо "обмыть" - иначе удостоверение отберут, а машина сломается.

Множество примет связано с заботой о любимице. Так, если помыть машину, то к вечеру наверняка пойдет дождь. Да и наводить чистоту возле дома не стоит, иначе можно лишиться автомобиля.

Тех, кто выбрасывает мусор в окно своей машины, за невнимание к окружающей среде ждет год невезения.

Если приехать на первое свидание на грязной машине, то можно забыть о сексе на три месяца. Правда, пока правдивость этого утверждения никто еще не подтвердил.

А если не смыть экскременты пернатых с кузова или стекла, придется распрощаться с деньгами. Эта народная мудрость особенно актуальна, если в городе проходит акция ГИБДД "Чистый автомобиль".

Встречи с гаишниками упоминаются во многих приметах. Например, нельзя свистеть в салоне: инспектор может услышать и остановить машину. Но особенно остро слух охранников правопорядка реагирует на шелест купюр - деньги в салоне лучше не пересчитывать.

В Англии и США дурным знаком считается зеленый цвет автомобиля. Американцы даже приводят в пример статистику, по которой видно, что зеленые машины чаще других попадают в аварии.

Покупать транспортное средство лучше у богатых людей: "железный конь" принесет удачу и успех. А вот ставить на машину запчасти от битых машин нельзя. Если какая-либо деталь уже побывала в аварии, то она принесет новому хозяину только неприятности.

Самое страшное проклятие для любого водителя - встретить пьяную блондинку за рулем праворульной "ГАЗели". Еще один плохой знак - это черный пес на дороге. При виде такой собаки, даже просто сидящей на обочине, обязательно нужно остановиться и поспать. Иначе поездка может закончиться так же, как в одноименном фильме.

Всем известно, что нельзя говорить в машине о ее возможной продаже - по мнению автолюбителей, "железная леди" привязывается к хозяину и при малейшем намеке на расставание начнет ломаться.

Отдельного упоминания заслуживают номера. К примеру, сочетание шестерок в знаке порой вызывает у автомобилистов панику.

Мало кто из водителей действительно соблюдает все знаки и приметы. Опытные автомобилисты придумывают народные мудрости, чтобы разыграть новичков. Так что может и не стоит доверять небылицам, лучше просто наслаждаться поездкой на своей машине!

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