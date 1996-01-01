Toyota Land Cruiser 2008 из Гондураса

Как мы уже сообщали, Toyota Land Cruiser 2008 будет официально представлен во время Токийского автомобильного салона в конце октября текущего года. Но это не остановило дилеров компании Toyota в Гондурасе от публикации официальных фотографий джипа.

Компания Corporaci'n Flores опубликовала целую галерею снимков, изображающих интерьер и экстерьер джипа Toyota Land Cruiser 2008 модельного года. Ссылка на галерею некоторое время находилась на главной странице под баннером Nuevo Productos. Должно быть, в штаб-квартире Toyota будут очень, очень довольны этим поступком...