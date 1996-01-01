Nissan Skyline Coupe Prototype: вот это да!!!

Должен вам заметить, что встречу с прототипом автомобиля Nissan Skyline Coupe нового поколения я ждал с нетерпением. И, может быть, именно из-за того, что я придавал этой "встрече" такое большое значение, в последние минуты перед началом испытательного заезда не обошлось без некоторого волнения. Уж очень не хотелось мне остаться разочарованным.

Однако все опасения оказались напрасными, я это понял, как только сел за руль новой машины и проехался на ней несколько сот метров. "Вот это да! И еще раз - да!", - я не смог сдержать свого восхищения. Из всех машин марки Nissan, которые мне доводилось "пробовать" в последнее время, эта единственная, которая покорила меня сразу и по-настоящему! Да, именно так: прототип нового Skyline Coupe сделан таким образом, что с первых же секунд общения с ним начинаешь испытывать к нему самое доброе расположение.

Если верить авторам нового проекта, созданный ими седан Skyline - это привлекательность и грация в движении плюс тяговые характеристики, то есть скорость. Что же касается автомобиля Skyline Coupe, то о нем создатели отзываются следующим образом: "Мы стремились сделать так, чтобы достигнуть сверхпривлекательности плюс сверхграциозности и сверхбыстроты". Иными словами, предполагалось, что автомобиль в кузове купе должен быть как седан, но только взятый с приставкой "сверх". В связи с этим возникает вопрос: удалось ли конструкторам и дизайнерам, ответственным за проект, воплотить этот замысел в жизнь, и если да, то в какой мере? Можно, конечно, провести тщательный сравнительный анализ и получить более или менее точный ответ. Однако этот путь мне кажется не совсем правильным. В данном случае лично я склонен к упрощенной оценке на эмоциональной основе по принципу "да" или "нет". Так вот, получилось, что прототип автомобиля Nissan Skyline Coupe нового поколения - это одно сплошное "да".

Новый автомобиль Nissan Skyline Coupe собираются оснащать двигателем новой разработки VQ37VHR, который оборудован системой обеспечения работы клапанов с изменяемыми фазами VVEL (Variable Valve Electronic) и который имеет увеличенный до 3,7 литров рабочий объем цилиндров. Это новшество сразу же дало о себе знать, стоило мне только тронуться с места. Скажу больше: этот двигатель, пожалуй, главная "достопримечательность" и залог успеха новой машины.

На скоростном кольцевом шоссе испытательного "полигона" Nissan установлено ограничение - скорость не более 180 км/час. На такой высокой скорости кузов просто вжимается в дорогу и далее замирает, как влитой. Управлять автомобилем, у которого кузов держится ровно и не шелохнется, - одно удовольствие. И даже когда приходилось преодолевать участки (а предусмотрены и такие), где покрытие имело неровности, вибрация кузова была значительно меньшей, чем у родственного седана.

В то же самое время испытанный мной вариант - это только прототип Nissan Skyline Coupe, то есть только то, что берется за основу будущей серийной машины. Да, не спорю, если судить по тому, как она себя показала на специальном испытательном треке, то это - кое-что. Но с другой стороны, это только первый этап, когда от перспективного автомобиля добиваются, чтобы он дал положительные результаты в "домашних", заранее запланированных условиях. Что будет тогда, когда он выйдет на дорогу общего пользования со всем ее многообразием? Не знаю. Поэтому я считаю, что полученные мной впечатления и вынесенные суждения верны только процентов на 60, не более того.

Технические характеристики автомобиля:

Полная длина 4 650 мм, полная ширина 1 824 мм, полная высота 1395 мм.

Колесная база: 2 850 мм.

Вес машины: 1 660 кг.

Привод: задний.

Двигатель: 3,7- литровый, 6-цилиндровый с V-образным расположением цилиндров, развиваемая мощность - 243 кВт (330 л.с.) при 7 000 об/мин, наибольший крутящий момент - 366 Нм (37,3 кг-м) при 5 200 об/мин.

Трансмиссия: 5-ступенчатая автоматическая или 6-ступенчатая механическая коробка передач.