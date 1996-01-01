Джентльмены на дороге

В сентябре "единороссы" запускают проект "Я - за безопасность на дорогах России". Поучаствовать в акции смогут все желающие водители. Для этого в ближайшем отделении партии автомобилисту надо подписать листовку с обязательством выполнять основные требования ПДД и получить взамен стикер с символикой проекта.

Никаких преференций со стороны ГАИ или партии участникам акции, правда, не обещают. Зато страховщики владельцам стикеров будут делать 5%-ную скидку на КАСКО.

Подписывая выданную бумагу, водитель берет на себя обязательство "добровольно выполнять Правила дорожного движения", следовать которым по идее он должен сразу после того, как завел машину и тронулся с места. В частности, в листовке автомобилистам напоминают, что надо уступать дорогу пешеходам, не превышать установленную на данном участке трассы скорость и не выезжать на встречную полосу. Придуманных партийцами пунктов в бумаге всего два: не давать взяток сотрудникам ГАИ, а также привлекать к акции своих друзей и знакомых.

Кстати, если присоединившийся к акции водитель вдруг по собственной вине попадет в ДТП, то его исключат из джентльменских рядов. Не навсегда, всего на 12 месяцев. Стикер, правда, не отберут. А вот КАСКО на следующий год придется оформлять уже за полную цену.