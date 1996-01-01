Изменения КоАП: что осталось за "кадром"

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" вступил в силу. Прошли обязательные в таких случаях 10 дней со дня опубликования в официальной прессе, и нас теперь "жмут" по-новому.

Обратим внимание читателей только на те изменения, о которых не было сказано нашими коллегами либо говорилось вскользь. Что, однако, не снимает с них всей важности, равно как и опасности для кошельков и нервов автолюбителей. Особенно в наших приморских условиях.

Санации была подвергнута не только 12-я, так называемая автомобильная статья КоАП, но и целый ряд "околоавтомобильных", в той или иной степени касающихся автовладельцев.

Так, например, после дополнения статьи 2.6 "Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств" к ответственности за правонарушения в области дорожного движения можно привлекать на основании данных, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. Проще говоря, щелкнула фото- и видеокамера ваше нарушение - ждите по почте приглашения на административную комиссию.

Добавим, что в первоначальной редакции этот момент вызвал жаркие споры, поскольку ставил под сомнение такое понятие как презумпция невиновности. После доработки появился подпункт, который давал право автовладельцу на защиту.

Согласно дополнению автовладелец освобождался от ответственности, если в ходе проверки были подтверждены данные о его непричастности в момент фиксации нарушения, а транспортное средство находилось "...во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц". То есть если автомобилем управляло доверенное лицо или машина была похищена, юридический владелец может дышать ровно.

Одно радует. Насколько трудно будет доказывать свою непричастность к нарушению, мы сможем узнать еще нескоро. Установка систем, способных отслеживать правонарушения таким образом, еще только на стадии проекта, а камеры видео наблюдения, установленные в очаговом порядке, на всех нарушителей не хватит. Да и предназначены они больше для статического наблюдения за порядком.

Но и это еще не все. Радетели городской экологии должны быть в восторге от второго пункта этой статьи. Теперь за вываливание мусора, снега либо спуск канализационных, промышленных, мелиоративных или сточных вод в водоотводные сооружения или резервы, что в пределах того же Владивостока в осенне-весенние периоды очень распространенное явление, светит нехилый штраф аж до 80 тыс. руб. для юридических и до 5 тыс. должностных лиц. Организация частной свалки обойдется в 1-1,5 тысячи.

Аналогичным рублем теперь будут бить за незаконную установку рекламных конструкций, установку дорожных знаков и указателей, а также за размещение объектов дорожного сервиса в пределах полосы отвода или придорожной полосы автодороги без согласования с надзорными дорожными органами.

Это значит, что тем руководителям, кто в свое время поддался призыву "брать суверенитета, сколько сможешь унести" и отгородили свои здания и сооружения от внешнего мира "кирпичами" и автоматическими шлагбаумами, придется узаконить свое самоуправство или убрать знаковую самодеятельность. Одно только смущает. Тут же открывается масса возможностей для пополнения "личного счета" самим контролерам. Посему к ужесточению КоАП неплохо было бы изменить те законы, которые смогли бы эффективно сдерживать от таких соблазнов!