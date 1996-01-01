Вода Черного моря попадет в Тихий океан

38-летний бизнесмен, президент крымского мотоклуба "Островитяне" Ашот Акопян собирается посетить Камчатку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе администрации Петропавловска-Камчатского, весь путь от Симферополя до Петропавловска Ашот Акопян преодолеет в одиночку на мотоцикле.

Бизнесмен стартовал 7 июля. "Дальний путь должен привести крымчанина на Камчатку. Акопян собирается преодолеть около 25 тыс. километров, посетить все крупные города России. Особое место в багаже путешественника занимает флаг Крыма и фляга, наполненная водой из Черного моря. Бизнесмен планирует, достигнув Камчатки, поднять крымский флаг, а черноморскую воду он выльет в Тихий океан", - сказали в пресс-службе.