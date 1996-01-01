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Ремонт дорог. На чьей улице праздник?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Программа администрации города "Дороги Владивостока" вскоре покажет результаты. К сдаче готовятся сразу несколько объектов - их ремонт находится в стадии завершения.

На сегодняшний день 100%-ной готовностью могут похвастаться два участка по ул. Маковского. Это подъездной путь от гострассы к Дому-интернату ветеранов и территория возле отделения милиции на станции Океанская.

Со дня на день будет принят автомобильный участок по Корабельной набережной (от ул. Светланская до 33-го причала), где готовность составляет 99%. На 97% готова дорога от 33-го причала до ул. Семеновской и по ул. Иртышской, 95% - проезды по ул. Фирсова и Маковского (от пр-та 100-летия до поворота к ул. Десятой), 93% - по пр-ту "Красного знамени" (от Гоголевской развязки до кольца 3-й Рабочей).

Работы еще предстоят на Посьетской и Бестужева, где степень готовности составляет около 80%, по ул. Постышева - 65%. Половина всех запланированных работ выполнена на Верхнепортовой и на начальном этапе работы по 1-й Морской. Там на сегодняшний день произведено не более 30% от общего объема.

Еще по нескольким адресам дороги готовятся к реконструкции. Прежде чем уложить асфальт, здесь меняют бортовые бордюры и укладывают щебеночное основание - это обязательная процедура, предваряющая начало капитального ремонта. В стадии такой подготовки, в частности, находится проезжая часть по ул. Нейбута, Ватутина, Юмашева, Кузнецова, Часовитина, Расковой, Гризодубовой.

Самое сложное, отмечают специалисты, восстанавливать полотно в условиях постоянного движения. Многие водители с пониманием относятся к чужому труду, но и есть те, кто даже не объезжает свежеуложенный асфальт, а мчится прямо по нему.

Кроме ремонта дорог в ближайшее время будут приводиться в порядок детские площадки. Следующим этапом для большинства участков, вошедших в программу главы города "Мой дворик" - а это свыше 100 адресов, станет монтаж на них малых архитектурных форм. 75 игровых комплексов, состоящих из горок, качелей и каруселей, появятся в микрорайонах благодаря финансированию со стороны бюджета Владивостока, еще несколько - за счет средств управляющих компаний.

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