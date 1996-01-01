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McLaren Mercedes SLR: породистая роскошь
Концерн Daimler Chrysler официально представил свой роскошный родстер McLaren Mercedes SLR, который должен появиться на европейских рынках уже осенью и отпраздновать официальную премьеру на автосалоне во Франкфурте.
Mercedes SLR Roadster - то, что надо! Альтернативным вариантом для душных и закупоренных "по уши" автомобилей этим летом может послужить роскошный кабриолет Mercedes SLR, приобрести который по силам лишь "богатеньким Буратино", так как его базовая цена составляет в Германии от 493 850 евро. Под капотом родстера работает 5,5-литровый AMG V8-агрегат мощностью в 626 л. с. с максимальным крутящим моментом в 780 Нм, который позволяет родстеру развивать скорость до 332 км/ч (с закрытым верхом) и разгоняться до "сотки" всего за 3,8 сек. Благодаря особой конструкции кузова SLR и его минимальному сопротивлению воздушным потокам, в "открытом" состоянии при малейших шумах можно спокойно развивать скорость свыше 200 км/ч.
Что касается дизайна SLR, то здесь, если не обращать особого внимания на складывающуюся за десять секунд крышу, можно представить себе нормальный и даже, можно сказать, "обычный" Mercedes SLR Coupe, с типичной "породой" фронтальной части болидов "Формулы 1", воздушными жабрами по бокам и открывающимися наверх дверьми-гильотинами.
Кстати, Льюис Хэмилтон (McLaren Mercedes) стал победителем Гран-при США - седьмого этапа чемпионата "Формула-1", прошедшего в Индианаполисе. Для 22-летнего британца это вторая победа подряд (с разницей всего в неделю) и более чем уверенная заявка на чемпионство в дебютном для себя сезоне. Стартовав с поул-позиции, Хэмилтон на протяжении всей гонки боролся с атаками Фернандо Алонсо, но проявил завидное хладнокровие и не уступил ни разу, заставив своего гораздо более опытного и знаменитого напарника удовольствоваться вторым местом.
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