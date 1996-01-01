Самый быстрый Isuzu в России

Что вам приходит на ум, когда вы слышите о марке Isuzu? Тяжелый бензовоз? Бортовой грузовик? Тогда что вы скажете об Isuzu, выступающем на драге?! За сколько, по-вашему, преодолеет он 402 метра? Минут за 6?

Любопытно, но 19 мая на 2 этапе соревнований по драг-рэйсингу автомобиль Isuzu Кайгородова Тимофея показал в квалификации результат 13,253 секунды. Что заставляет бензовоз Isuzu разгоняться до 200 км/час за 11,7 секунды (таков абсолютный рекорд выставленной на драге машины)? Разберемся. Во-первых, это не бензовоз, а раллийный автомобиль. Да, это верно, что Isuzu - крупнейший в мире производитель японских дизельных грузовиков (с 1918 года). "Исузовский" дизель Duramax 6600 даже был дважды (2001, 2002 гг.) признан одним из 10 лучших двигателей мира (по мнению профессионального автоиздания Ward-s Communications). Но как это: Isuzu и ралли?

Да, именно так. Спорткар Тимофея - Isuzu Gemini Irmscher R (а именно такой щекотал 19 мая полосы шаморовского аэродрома) - раллийная полноприводная версия бензинового Isuzu Gemini. Модельный ряд Isuzu Gemini родился в 1974 году в результате совместного японо-американского труда Isuzu и General Motors и находится в одной линейке с Isuzu Aska (Florian), которая еще в 1983 году заняла первое место в английском ралли RAC. В 1983 совместно с Subaru появляется внедорожник Isuzu MU (Amigo), который, начиная с 1990-х годов, приносит множество раллийных побед. Gemini Irmscher R начали выпускать с 1991 года, и его прямое предназначение - раллийные трассы. "В 1993 году такие автомобили даже дарили победителям "Формулы-1", - гордо заявляет хозяин. - Таких машин было произведено всего 6000, а во Владивостоке таких вообще всего две". Любопытно, почему автомобиль с объемом 1558 куб. см организаторы владивостокского драг-рэйсинга поместили во второй класс "Уличный быстрый", а не в первый, легкий класс? Почему 1,6-литровый Levin, пусть даже чартерный 1-GZE, рядом не стоял с "пулей" Тимофея? Что такого уникального в его Gemini?

Как поведал Тимофей, чтобы машина "выдавала", основополагающими являются три вещи: полный привод, незначительный вес, турбина побольше.

Что было?

А был рядный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель DOHC с турбонаддувом; кузов седан; вес 1200 кг; мощность 180 лошадок при оборотах 6600; максимальный крутящий момент 4800 оборотов в минуту; электронный впрыск; 5-ступенчатая коробка передач; независимая стоечная подвеска McPherson. Держалось это все на легкосплавных 15-дюймовых дисках с резиной 195/50 R15. Довольно неплохое начало. Это вам не "Короллу" 5A-FE "раскачивать".

Что сделано?

Снижение веса. Тимофей оказался противником кардинальных мер вроде выкидывания сидений или крышки багажника. "Машина не должна становиться велосипедом", - отметил он по этому поводу. "Я выкинул кондиционер, чугунный выхлопной коллектор, катализатор, старый интеркулер, стоявший сверху двигателя, убрал лишние шланги. Кроме того, новые тюнинговые детали выполнены в основном из нержавейки и алюминия, что также положительно сказывается на снижении веса машины. Исключением разве что будут расширенные тормозные диски - они весят, к сожалению больше. Но на этом экономить не стоит".

Двигатель

Новая усиленная поршневая; тюнинговые вкладыши и распредвалы; титановые клапаны; новая конструкция головки блока; алюминиевая прокладка блока; фильтр нулевого сопротивления HKS; выпускной коллектор Jasma.

"Все действия над двигателем, - говорит владелец "синей тайны", - необходимо делать в комплексе. Нельзя что-то кардинально изменять, не думая о том, как это вообще будет функционировать в системе вашего двигателя. Одно изменение влечет за собой необходимость других".

Топливная система

Топливный насос Bosch со скоростью подачи топлива 300 литров в час; тюнинговые инжекторы. "Кто работает - тот ест. Чтобы хорошо работать, нужно хорошо и много питаться". Система охлаждения. Опять же самостоятельно изготовленный интеркулер. "Я просто взял два интеркулера от Bighorn и сделал из них один. Причем были сечения входа 80 и 50, а я сделал 80 с обеих сторон"; тюнинговый термостат.

Турбина

"Многие не верят, что у меня на 1,6 литровом двигателе стоит турбина GReddy TD06H 20J, даже из Москвы звонили, интересовались. Официально заявляю: да, действительно стоит". Рабочее давление турбины 1,8 - 2,2 кг/куб. см. Паспортные данные - 600 лошадиных сил. Это турбина вейстгейтного типа. Для нее установлен вейстгейт HKS.

"Мозги"

Для эффективной работы оборудования установлен блок управления двигателем Katsuyuki Racing, который используется в кольцевых гонках N1. Благодаря этой системе отсечка оборотов сместилась с 7200 до 7600.

Установлен дополнительный компьютер, регулирующий соотношения в топливно-воздушной системе и буст.

Питание

Кушают подкапотные звери 98-й бензин и суперскользкое графитное масло Marly Bio Carat (о, если бы вы видели, какое оно черное!).

Так получился мощный зверь, набравший из 180 сил все 350. Лихо, если учесть, что объем двигателя не тронут: он не расточен, а так и остался - 1558 куб. см. Чтобы удержать 350 мустангов в одной упряжке, пришлось доработать трансмиссию, тормозную систему, подвеску и основные крутящиеся элементы в виде колес.

Трансмиссия

Установлена двухдисковая металлокерамика Cusco с усиленной корзиной и маховиком.

Подвеска

Стойки и пружины Tein; распорка жесткости. Стойки регулируемые.

Тормоза

Увеличенные тормозные диски (большего диаметра) и 4-поршневые тормозные суппорты Brembo.

Колеса

Легкосплавные 15-дюймовые диски с резиной Dunlop 205/50 R15; 3-сантиметровые проставки между дисками и ступицами.

"Проставки понадобились, чтобы встали тормозные суппорты - даже с проставками зазор между ними и диском всего 3 мм. Вынесенные колеса также существенно увеличили управляемость машины на дороге".

Главное сделано. Машина теперь имеет агрессивный, ярко выраженный спортивный характер. Да, но только под капотом. Теперь дело за малым - внутреннее навесное оборудование и внешний "обвес".

Интерьер

Спортивные полукруглые сиденья Recaro с трехточечными ремнями безопасности, не дающими гонщику во время крутого поворота вывалиться из сиденья и закатиться куда-нибудь под педали. Кожаная ручка коробки передач служит для того, чтобы было легко на ощупь отличить ручку коробки от ручника. На передней панели удобно расположились датчики. Нет, не высоты полета, клиренса и скорости ветра. А датчик температуры выхлопных газов HKS (как поведал наездник, он указывает, "когда развалится авто: прямо сейчас или попозже"); температуры охлаждающей жидкости Pro Sport; состава смеси Phantom; давления наддува HKS; давления и температуры масла; амперметр и вольтметр. Ах да, тюнинговый спидометр Orient Speed до 240 км/час достался Тимофею в подарок. Неудивительно, ведь в общей сложности он вложил в свою машину $ 12,5 тысяч. За 12000 можно купить, скажем, стоковый GT-R в 32 кузове. Но GT-R-ов много (хотя, как сказать!), но такой Gemini у нас точно один!

Экстерьер

Новый синий цвет. Машина перекрашена "из синего в синий". Интересно, да? Передний бампер Impul; агрессивные прожекторы Hella. У машины, как и у самолета, 2 крыла, только в данном случае - антикрыла: одно на крыше - Diana, второе, выполненное из алюминия, на крышке багажника - Pro Sport. Также можно отметить дополнительные замки капота, которые превращают его открытие в приятный процесс, очень схожий с открыванием бутылки пива.

Достижения

На данный момент Isuzu Gemini Irmscher R Тимофея - самый быстрый 1,6-литровый автомобиль в России. И, что отмечает хозяин, его не нужно возить в трейлере от соревнования до соревнования, напротив: подкрутил винтовые стойки - и вот высокий полноприводный проходимец уже готов карабкаться по глубоким сугробам.

Мы попросили совета "Тачки на прокачку" от Тимофея, основательно разогнавшего свой болид, спрятав в маленьком двигателе, размером с 1,5-литровую банку 350 диких и своенравных мустангов. "Как сделать, чтобы тачка "валила"? Ну, все зависит от размера вашего кармана. Чем больше денег - тем больше действий над машиной можно совершить. Ну, во-первых, могу посоветовать, вернее, подсказать, что многие дорогостоящие детали можно выполнить самому. Ничего сложного тут нет. Да и интереснее. Во-вторых, апгрейд лучше делать постепенно. Раз, выложили $ 500 за турбину, подождали некоторое время, по чуть-чуть тратить всегда как-то спокойнее. А то, бывает, выкинешь пятерку на тачку, а потом думаешь: "Надо же!".

Еще хочу посоветовать доводить все до конца. А то "насадят" со стандартным коллектором турбинку побольше и думают, что тачка будет летать. Или ждут полетов, когда стандартный бензонасос не льет, а так, покапывает бензин в топливную систему. Нет, конечно, если это GT-R, то там за вас уже подумали. А если нет - то надо думать самим. В принципе, это главное - не забывать о том, что голова дана не только, чтобы по ней зеркала настраивать".

На просьбу рассказать какой-нибудь интересный случай, связанный с машиной, гонщик ответил: "Да запросто. Таких полно. Вот, например, как-то подъехал ко мне тип на "Форестере" и предложил "потягаться". Заведомо спросил, на всякий случай, что у меня под капотом.

- Да один и шесть, - небрежно отвечаю я ему. Тот довольно улыбается и предлагает ставку - 500 рублей. Выехали на старт. Я стою спокойно, без лишнего пафоса. "Форик" агрессивно подгазовывал, привлекая внимание окружающих: вон я какой большой и агрессивный! Когда вышел человек, дающий отмашку, "Лесник" сбросил обороты, я же, напротив, набросил до отсечки и держу. Тут уже я вижу удивленно-перекошенное лицо оппонента. Старт! Металлокерамика цепко срывает 4 колеса с места - финиш. Ну это у меня так. У него, наверное, старт, еду-еду, еду-еду, дополз! Возвращаюсь за честно выигранной купюрой. Здесь надо снова видеть выражение лица горе-гонщика".

Да, действительно, голова дана не только, чтобы по ней зеркала настраивать.