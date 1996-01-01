Маленькое открытие - кабриолет Mazda MX-5

Mazda поддержала свое реноме специалиста по автомобилям спортивного толка. Поставляемые в Россию Mazda3 и Mazda6 MPS, а также роторная RX-8 - машины неординарные, тем не менее MX-5 Roadster Coupe способна украсить эту блестящую компанию. Знакомство с новинкой состоялось в Ставропольском крае.

Mazda MX-5 (она же Mazda Roadster в Японии. - Прим. Drom.ru) уже можно считать живой легендой. Производство стартовало в 1989 г., и с тех пор более 770 000 человек обрели это маленькое счастье. MX-5 даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса - ни один другой производитель не смог продать такое количество родстеров. Секрет популярности модели - в отточенной технике и обаятельной внешности.

Благодаря стремительно развивающимся технологиям производство автомобилей со складным жестким верхом сильно упростилось. Сегодня даже хэтчбэк гольф-класса может стать почти родстером. Но внутри, под красивой складной крышей, он все равно будет самим собой. И подвеска, и компоновка у него останутся тривиальными. А вот под красивыми обводами новой MX-5 находится целый ряд технических решений гоночного толка.

У автомобиля индивидуальная платформа с передней подвеской на двойных вильчатых рычагах и многорычажной схемой сзади. Это развитие идеи, реализованной во втором поколении автомобиля. Четырехцилиндровый 2-литровый мотор расположен продольно в базе и сдвинут назад. Как и у предшественников, силовой агрегат установлен на алюминиевую раму Z-образной формы, которая также является связующим элементом КПП и заднего самоблокирующегося дифференциала. Кресла размещены практически на полу. Распределение массы по осям - 50/50.

Спортивной компоновкой дело не ограничилось, создатели всеми возможными способами пытались уменьшить вес машины. Многие детали алюминиевые. При разработке буквально каждого узла MX-5 инженеры компании пытались выиграть хотя бы несколько граммов. Итог можно оценить при сравнении характеристик прошлой и нынешней модели (правда, сравнивать придется машины с мягким верхом - жесткого раньше не было). Утяжеление составило порядка 130 кг (для версий с двигателем 1,8 л). Это немного, ведь гораздо богаче стало оснащение, увеличились размеры, усовершенствованы силовая структура и средства пассивной безопасности. Тут же надо отметить, что версия с жесткой крышей тоже несильно раздобрела - прибавка всего 37 кг.

Складной механизм - предмет гордости Mazda. Крыша складывается всего за 12 секунд и помещается в отсеке, где прежде хранился мягкий верх. Помимо этого у Roadster Coupe плавный ход - передний стабилизатор поперечной устойчивости толще на 1,2 мм, а в задней подвеске пружины и амортизаторы с иными параметрами. Еще один плюс такого автомобиля - более низкий уровень аэродинамических шумов.

Багажник Roadster Coupe всегда изолирован от крыши (в отличие от многих других подобных автомобилей), постоянный объем - 150 л. Там умещаются две дорожные сумки среднего размера и небольшой рюкзак (проверено). Так что можно смело отправляться в путешествие. С одной оговоркой - ваш рост не должен превышать 180 см.

Салон у MX-5, скажем так, весьма компактный. Коллега немного ниже меня (чуть больше 180 см) так и не смог найти оптимальной посадки. Ну а я, когда крыша была поднята, практически подпирал головой потолок. Если сползти в кресле, то перестает хватать продольной регулировки - ноги согнуты, а руки вытянуты. К этому, конечно, привыкаешь, но управлять автомобилем некорректная посадка все-таки мешает. Чуть лучше пассажиру. Из неудобств - только широкий тоннель, ноги приходится держать прижатыми друг к другу.

С дизайном и качеством сборки салона - полный порядок. Его не портит даже повсеместный твердый пластик. Передняя панель привлекательная, эргономика хорошая. Правда, маловато отсеков для полезных предметов - "подбутыльники" в дверных панелях, небольшой бардачок, два подстаканника на центральном тоннеле да небольшая емкость в задней части машины. Понравились руль, кресла и педали. А вот отнесенным к пассажирскому креслу ручником пользоваться не так удобно. Зато есть возможность подключить iPod и слушать любимую музыку в неограниченном количестве.

Чтобы убрать крышу, необходимо остановиться, поставить коробку на "нейтраль", расстегнуть фиксатор и нажать на кнопку. Когда мы оказались на прямом участке магистрали с хорошим покрытием, я разогнался до 200 км/ч. За креслами между защитными дугами установлена небольшая прямоугольная пластина, которая защищает головы пассажиров от сквозняка. Ветер охаживает только макушку - чем выше скорость, тем, понятно, назойливее. Как я ни сползал вниз, в ущерб посадке, скрыться от ветродуя не удавалось. Другой минус быстрого движения без крыши - шум. На скорости за 160-180 км/ч он давит на слух совсем уже сильно, заставляя сбросить скорость. Сбросили, остановились, подняли крышу. Теперь можно смело набирать 200 км/ч. Машина делает это легко. Передаточные числа в коробке передач подобраны, как следует, а 160 сил вполне хватает для динамичного разгона. Причем даже на скорости за 150 км/ч Mazda MX-5 разгоняется охотно.

В подвеске трудятся спортивные однотрубные спортивные амортизаторы Bilstein. Комфорту это не помеха. Покрышки были низкопрофильные (205/45 R17), но подвеска не пасовала на выщербленных участках ставропольских дорог. Упруго отрабатывала гребенку, а также пологие волны и даже ямы. Правда, на руль проходятся удары, и держать его надо покрепче, особенно если скорость высока. Roadster Coupe очень любит гладкие дороги - машина безукоризненно держит прямую, чутко реагирует на руль, ловко прописывает повороты. Хорошо проявил себя кузов, даже на выбоинах и буграх он не скрипел, салон молчал, дверные проемы не играли. Зато рычаг КПП обильно сдобрен вибрациями на холостом ходу - что поделать, борьба с весом сказалась и тут.

Mazda MX-5 Roadster Coupe - один из тех редких автомбилей, с которым хочется общаться снова и снова. Что ж, повод есть - надо познакомиться с младшей в линейке версией, с 1,8-литровым двигателем. И пусть она не покажет выдающейся динамики - неважно. Эта Mazda создана, чтобы водитель получал удовольствие за рулем. И здесь вполне можно обойтись без скорости 250 км/ч и пятисекундного разгона до "сотни".