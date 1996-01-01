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Honda CR-V - 2007 - кроссовер, которого нет
Новая Honda CR-V? Так ведь нет такого автомобиля! Нет в том смысле, что приобрести в России его невозможно. Скромную дилерскую квоту на этот год расхватали за месяц, и сейчас заказы на кроссовер принимают с открытой датой. То есть реальный срок поставки вам не назовут. Так стоит ли ради этого автомобиля мучиться ожиданием?
Не садясь за руль, дать утвердительный ответ непросто. На первый взгляд, CR-V никак нельзя назвать первым парнем на деревне. Это если говорить только о внешности. Автомобиль вполне хорош, если на него смотришь и сзади, и сбоку или чуть сверху.
Но спереди фары кажутся маленькими, а выступающий вперед бампер, как выпяченная нижняя губа, визуально еще уменьшает их. Своими пропорциями в передней части Honda напоминает внедорожные модели SsangYong - не самый сочный комплимент, согласитесь! Другое дело - дизайн салона, дарящий в основном положительные эмоции. Руль здесь практически идеальный: удобный в обхвате, элегантный по форме и приятный на ощупь. Под стать ему и все элементы оформления салона. Все выдержано в единой цветовой гамме - черные, темно-синие и серебристые тона.
И сиденья хороши. Яркая боковая поддержка, при этом на заставляющая водителя вжимать спину меж двух опор, - это здорово! Оригинальный по форме рычаг стояночного тормоза разместился очень удобно: на середине центрального тоннеля. Приятные шрифты, понятные иконки (приборы превосходно читаются) - все настраивает на благодушный лад. Все, кроме бегающей строки расхода топлива, которая была и в CR-V предыдущего поколения... Смотреть, как при мало-мальски активном разгоне она подбирается к отметке "20" - тяжелое испытание для нервной системы.
От любой Honda ждешь запредельной динамики, но с цифрами не поспоришь. Для полуторатонного автомобиля двигатель мощностью 150 л. с. не Бог весть какая движущая сила. И действительно, на прямой, в идеальных дорожных условиях, когда от водителя только и требуется, что жать на газ, машина не очень-то едет. Во всяком случае, медленнее, чем хотелось бы.
Режим "кик-даун", кажется, отсутствует вовсе. Более или менее приемлемый разгон начинается в диапазоне от 3000 до 3500 оборотов, но никаких порывов и устремлений машина себе не позволит и в дальнейшем. Так, легкое ускорение.
В отличие от японских конкурентов-кроссоверов Honda так и не стала по-настоящему полноприводным автомобилем. Здесь постоянно включен передний привод, а задние колеса подключаются лишь тогда, когда начинают буксовать передние. Постоянный полный привод - это полезно, но, как считаю "хондовцы", иррационально. А подключаемый - удобно, практично и позволяет не расходовать бензин почем зря! А вот подвеске CR-V дифирамбы можно петь бесконечно. Плавный ход гарантирован даже там, где никогда не ступало колесо асфальтового катка. Даже неровности трамвайных путей "съедаются" с минимальной передачей неприятной тряски на кузов. Правда, штурмовать неровности приходится осторожно.
Дорожный просвет у CR-V - почти как у городского седана: 175 мм. Несмотря на пониженный центр массы и более толстый задний стабилизатор поперечной устойчивости, комфортная ориентация подвески сказывается в поворотах: когда даже незначительное отклонение от прямолинейного курса вызывает заметный крен.
Однако машина остается абсолютно послушной и адекватной, а острота управления и отменные настройки электроусилителя тянут сесть за ее "баранку" снова и снова.
Тем не менее CR-V хочется назвать универсалом не повышенной проходимости, а, скорее, повышенной вместимости, поскольку "пространство для всех" - жизненное кредо салона новой Honda. Когда садишься в одиночестве на заднее сиденье, возникает удивительное, совсем не автомобильное ощущение: передний пассажир находится где-то далеко-далеко, а перед тобой - безбрежное пространство хондовского салона. При этом машина практически не "выросла" по сравнению с предыдущим поколением, но контраст...
Задние сиденья разделены в балансе 60:40, а спинки - в соотношении 40:20:40. При этом сиденья могут сдвигаться вперед-назад, позволяя увеличить пространство багажного отделения. Кроме того, спинки откидываются - для достижения большего комфорта. Не слишком ли много получилось комплиментов для машины? Отнюдь! Новое поколение CR-V хотя и удивляет некоторыми решениями (скажем, внешним дизайном и выбором двигателя), в целом заставляет сожалеть о том, что в твоем скромном автомобильном парке его нет.
Впрочем, на дефицит всегда смотришь по-особому: сглатывая слюну и замечая в первую очередь то, чего нет у других. А к CR-V невольно приходится относиться как к экспонату в музее, ведь в ближайшее время все равно не купишь!
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