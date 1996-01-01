Рейсинг рейсингом вышибают

Проблема стритрейсинга стоит остро не только во Владивостоке, но и во всех более-менее крупных городах России.

Так, в адрес администрации Краснодарского края и милиции поступают жалобы от жителей кубанской столицы. По ночам в разных частях города собираются до 300-500 автомобилистов и устраивают соревнования. Все это происходит незаконно, с шумом и нарушением всех мер безопасности. Опасное явление становится все более массовым. Только зрителей съезжается от полутора до двух тысяч.

Для мирного решения проблемы было предложено провести в конце мая совместно с Федерацией автомобильного спорта и ГИБДД официальный открытый чемпионат по стритрейсингу.

Еще планируется создать трассу для картинга и городок для тренировок и соревнований. Все это станет единым спортивно-техническим комплексом.