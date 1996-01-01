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Бензин в крови
Дорогие автомобили и безбашенные водители, вместе они - скорость. Их призвание - дорожный экстрим, а главное требование - побольше лошадиных сил и адреналина.
Ночные auto party
Для любителей "погонять" лето - излюбленное время года. И гоночный сезон в самом разгаре. В позднее время суток на улицах Владивостока можно встретить не одного летящего четырехколесного беса. Одни из самых популярных маршрутов среди рейсеров - со 100-летия на Некрасовкий путепровод и от Авангарда до Луговой. Но это что касается нелегальных стритрейсеров. Гоночная культура имеет двойное дно: "официалы" и "леваки" параллельно друг другу существуют в городском пространстве. И если первые "гоняют" в соответствии с законом и на безопасной для окружающих территории, то вторые не считаются ни с чем.
Пока беспринципные лихачи хаотично форсируют по городу, создавая ДТП и то и дело конфликтуя со стражами порядка, истинные гонщики собираются в одно время и в одном месте. Подобные тусовки давно нашли себя во Владивостоке. Где только за историю их существования они ни проходили: на Снеговой, на Змеинке, за пределами города - под Уссурийском. Сегодня шумахеры чередуют место драг-битв. Но чаще всего их можно увидеть под Артемом. Примерно к 12 часам на кольцо Багратиона подтягивается порядка ста пятидесяти любителей скорости. Значительную часть участников привлекает не столько возможность погонять в компании и посоревноваться, сколько сама атмосфера, царящая в эти часы.
Автомобили здесь все как на подбор: дорогие, тюнингованные и далеко не последних марок. Отъявленные водители - преимущественно парни 18 - 23 лет - ведут речи о мощных моторах, ноавороченных бамперах и прочих премудростях. Шампанское, сигареты и верные спутницы - основное, что сопутствует этому мероприятию.
Естественно, что со стороны ГИБДД ночные автобега встречают сопротивление. Превышение скорости - прямое нарушение дорожных правил. Не стоит забывать, что уличные гонки создают серьезную угрозу для жизни водителей и пешеходов.
Правда, иногда, как уверяют заядлые гонщики, со стражами порядка можно договориться. Форма договора разглашению не подлежит. Не редкость, когда сотрудники ДПС сами становятся участниками уличных покатушек. На требование постового остановиться, водитель продолжает движение, и люди в погонах начинают преследование...
Но как уже говорилось выше, участники гоночных клубов, а таковых в городе несколько, в пределах города автобега не устраивают. " Леваки только подрывают нашу репутацию, - комментирует член клуба Vlad-racing Дмитрий. - Одна из главных задач любого гоночного клуба - проведение законных гонок. Каждый замеченный на городских улицах лихач приписывается ГАИ к нашему клубу, что впоследствии создает нам проблемы. По городу разъезжают те, кто не с нами. Мы понимаем, что гонять по городу небезопасно, и даже скорость не стоит того, чтобы ради нее страдали чьи-то жизни. К тому же это неприятности с ДПС. Но некоторые экстремалы только этим и зарабатывают себе адреналин, что дразнят сотрудников ГИБДД и бегают от них до рассвета. Правда, это подростковые шалости. И таких лихачей в нашем клубе не принимают".
В погоне за скоростью
Команда старт дана - и два силовых агрегата с ревом резко отрываются вперед. А впереди - четыреста метров ровного асфальта и финишная черта. Для многих участников этих ночных безумств победа не главное. Куда важнее выпустить пар на дороге, разрядиться и отхватить нужную дозу адреналина.
Для тех же, кто серьезно помешан на скорости, прийти на финише первым - это, прежде всего, доказать, что его автомобилю нет равных. С этой целью машина начиняется самым мощным мотором, подвергается соответствующему тюнингу. Сделать из автомобиля настоящий гоночный болид - у многих водителей подобная страсть переходит в разряд болезни. Вот теперь им не жалко на своего бегуна ни сил, ни времени, ни денег.
В свое время интерес к драг-рейсингу породил в Приморье целую тюнинг-культуру, которая по сей день продолжает набирать обороты. У автомобилей переделывается двигательная система, заменяются заводские запчасти на легкосплавные, подвергается переделкам кузовная часть автомобиля. Для многих гонщиков потратиться на мотор в 3000 долларов совсем не предел. Они готовы вложить в свои гоночные болиды куда большие суммы. Лишь бы ощутить максимальную скорость...
"Быстро ездить себе не запретишь. Бензин в крови играет", - говорит заядлый стритрейсер Вячеслав. Но всему своя мера. Политика любых гонок должна прежде всего считаться с безопасностью на дорогах.
Стоит также отметить, что так называемые стрит-нелегалы особым модификациям свои авто не подвергают. Оракал, накладные крылья, разноцветные лампочки... - основное, что можно увидеть на автомобиле лихачей. Если "легалы" создают отдельную культуру уличных гонок, способную достойно и по закону существовать в автомобильном городе Владивостоке, то "леваки" делают шоу, которое, кроме как в эффектных образах авто, гоняющих по ночным улицам, ни в чем другом не проявляется.
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