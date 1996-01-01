На "Углу" зеленеет рай...

Летом, как известно, спрос на автомобили кратно возрастает. Во-первых, движение на машине в это время более удобно и безопасно. А во-вторых, в летний сезон Владивосток с завидным постоянством посещают автолюбители из других регионов России. Однако, по словам автоторговцев с "Зеленого Угла", рынок начинает сдавать свои позиции.

Авторынок уйдет за угол

"Зеленка" - вот место, куда спешат сотни покупателей. У иногородних это место ассоциируется со сказкой: такого разнообразия машин нет ни в одном "углу" страны. Для приморцев "Зеленка" - первоочередной вариант покупки авто. Однако стоит сказать, что в последнее время автодилеры отмечают такую тенденцию: все больше людей осуществляет покупку машины через автоаукционы. Поэтому ажиотаж, который царил на автомобильном рынке годами ранее, сегодня уже не тот. В центральных сибирских городах сложилась обширная система аукционов, и сибиряки уже не выделяют Владивосток как приоритетный вариант приобретения автомобиля.

К тому же ходят слухи, что в скором времени "Угол" прекратит свое существование. По версии одних, у земли под "Зеленкой" новые хозяева, в планах которых создать автомобильную бизнес-зону, где будут располагаться автосервис, автомагазины, мелкие ремонтные боксы и т. д. Одним словом, будет единый автомобильный рай, который наверняка оценит душа любого автовладельца.

Однако по мнению других, ничего подобного "Зеленый угол" не ожидает. Торговые авторяды мешают провести ЛЭП на о. Русский, поэтому рынок будет перенесен под Артем.

В администрации "Зеленого угла" вопрос о судьбе рынка пояснили короткой фразой: "Секрет". И этим, можно сказать, косвенно подтвердили, что на "Зеленке" что-то замышляется. Никакой опровергающей информации не прозвучало.

По словам же тех, кто ежедневно несет торговую вахту на "Углу", авторынок никуда не денется. Слишком прочно утонули колеса автомобилей в "Зеленке"...

Июльский ценник

В любом случае пока "Угол" по-прежнему занимает лидирующую позицию по количеству автосделок.

На сегодняшний июльский день большим спросом среди приморских жителей пользуются автомобили гоночного формата. Лидерами в этом кругу, по словам продавцов с "Зеленки", можно считать "Чайзер" и "Скай". Toyota Chaser 1999 г. в. объемом двигателя 2500 куб. см предлагается по цене $ 10000. Стоимость Skyline 2002 г. с объемом двигателя 3 л составляет 17 тысяч "зеленых".

Также в силу своих достаточно высоких динамических качеств и спортивного нрава успешно продается "Тойота Марк II". Автомобиль этой модели 2003 г. в. с объемом двигателя 2000 куб. см стоит не менее $ 12000.

Что касается автомобилей марки "Тойота", то они всегда остаются лидерами продаж, вне зависимости от времени года и количества покупателей. На вершине хит-парада в этом ряду - "Королла". Переднеприводная Corolla 2002 г. в. с объемом двигателя 1500 куб. см предлагается на "Зеленом Углу" в среднем за 11000 "баксов". Toyota Passo 2004 г. с литровым двигателем стоит на "зеленке" в пределах $ 7500. За Honda Fit 2003 г. в., у которой объем 1300 куб. см, передний привод, придется отдать почти $ 8 тыс.