www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Таможню призвали к ответу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В редакции Дальневосточной деловой газеты "Золотой Рог" прошла "прямая линия" с и. о. начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Вячеславом Голоскоковым. Целый ряд вопросов, заданных нашими читателями, был посвящен автомобильной теме, а также взаимоотношениям между таможней и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Один из вопросов касался ввоза на территорию страны новых китайских автомобилей под видом подержанных. Отсутствие в Приморье сертификации "типа ТС" вынуждает предпринимателей идти на такой технический "подлог". В свою очередь, таможня накладывает санкции на таких импортеров уже после пересечения границы, то есть требует доплаты пошлины за уже ввезенные автомобили. На что начальник ДВТУ отреагировал в весьма жесткой форме:

- Особенность нашего региона в том, что участники ВЭД привыкли работать, я бы сказал, мелко, непрозрачно, все хотят оптимизировать и уменьшить свои расходы. Никто не хочет ехать в Москву получать одобрение данного типа транспортного средства, потому что это серьезная процедура.

При этом мы как-то забываем, что автомобиль - средство повышенной опасности и предусмотрен достаточно подробный регламент одобрения типа транспортного средства, чтобы в страну не могли ввезти ТС, представляющие угрозу. Но в законе есть лазейка. Раз ТС не является новым, то на него одобрения "типа ТС" не нужно. Что делают предприниматели? В Китае при покупке машины они пытаются получить доказательства якобы проведенной сделки или подтверждения эксплуатации авто в Китае, чтобы уже новый автомобиль задекларировать в таможне как "б/у" и тем самым избежать воздействия административного регламента. В свою очередь, мы стремимся к тому, чтобы найти истину: если автомобиль новый, то и платить за него нужно соответственно. Раз подержанный, то шкала другая.

Позиция ДВТУ состоит в том, что мы будем строго следовать закону и защищать наш рынок от незаконного проникновения, а нашего потребителя от техники, не прошедшей одобрение в наших органах Ростехрегулирования. Добавлю, что проблема имеет, кроме технического, экономический и политический аспекты. Все это происходит в условиях нарастающей активности китайского автопрома по проникновению на российский рынок на фоне демпинговой ценовой политики.

Больная тема, волнующая всех участников ВЭД и не только импортеров автомобилей, - воровство на СВХ. Здесь предпринимателям предложено быть честнее и прозрачнее. По мнению представителя таможни, в большинстве случае импортеры сами дают повод быть обкраденными.

- Здесь, я думаю, имеет место некоторая подмена понятий. Таможня контролирует нахождение товара на СВХ (склад временного хранения) с точки зрения соблюдения таможенного режима и ограничений. Но взаимоотношения между поклажедателем и поклажехранителем регулируются Гражданским кодексом. Владелец СВХ - абсолютно самостоятельное юридическое лицо, которое оказывает соответствующие услуги. Если вы положили какую-то вещь на СВХ и заключили договор на хранение, то, чтобы не допустить воровства, необходимо потребовать полного соблюдения договора. Другой момент лежит в бытовой плоскости. Возьмем простейшую ситуацию. Вы привезли из Японии машину, которую загрузили "полезными" вещами. Но декларировать это, разумеется, не хотите и втихую ставите все на СВХ. Работники СВХ прекрасно знают, что "лишний" груз не задекларирован, следовательно, его нет в договоре на хранение. Этим ушлые кладовщики и пользуются. Чтобы этого не было и впоследствии не возникали лишние вопросы, правильно составляйте договор на хранение и акт передачи, - пояснил и.о. начальника таможни.

Ситуация со спецпродукцией, отчего сегодня лихорадит ГАИ, иногда возникает и в таможне. Однако причины возникновения кризиса в обеих структурах разные.

- Нам также приходится сталкиваться с нехваткой спецпродукции, в частности, с паспортами транспортных средств, - сказал В. Голоскоков. В чем коварство ПТС? Оно имеет региональную привязку (Приморье - 25-й регион, Хабаровский край - 27-й, Камчатская область - 61-й и т. д.), и нельзя заказать партию и, по мере его убывания на местах, пополнять издержки со склада. Поэтому наши проблемы лежат не в финансовой плоскости, а в планировании. Очень трудно точно угадать, на какую таможню, сколько необходимо ПТС. В прошлом году, например, мы неудачно спрогнозировали Благовещенск. Резкий рост импорта китайских грузовиков - и Благовещенская таможня в ступоре. Нам даже пришлось пойти на пропуск машин без выдачи ПТС, что вызвало справедливое недовольство участников ВЭД.

И, конечно же, читателей интересовали вопросы, связанные с ввозом запасных частей, из которых потом собирают "конструкторы". Как оказалось, противодействие со стороны "отдельных" таможенных чиновников не больше чем домыслы, что и подтвердил Вячеслав Голоскоков.

- Эта схема соответствует закону. Ввозится не автомобиль, а запасные части, и мы выдаем документы на них. Потом идет процесс, хорошо всем известный, замены агрегатов, за который мы не отвечаем. Что касается моего личного мнения, то это болезнь роста. Пока мы не будем в состоянии покупать новые и качественные авто, такие схемы будут существовать, - сказал он.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru