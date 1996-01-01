Таможню призвали к ответу

В редакции Дальневосточной деловой газеты "Золотой Рог" прошла "прямая линия" с и. о. начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Вячеславом Голоскоковым. Целый ряд вопросов, заданных нашими читателями, был посвящен автомобильной теме, а также взаимоотношениям между таможней и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Один из вопросов касался ввоза на территорию страны новых китайских автомобилей под видом подержанных. Отсутствие в Приморье сертификации "типа ТС" вынуждает предпринимателей идти на такой технический "подлог". В свою очередь, таможня накладывает санкции на таких импортеров уже после пересечения границы, то есть требует доплаты пошлины за уже ввезенные автомобили. На что начальник ДВТУ отреагировал в весьма жесткой форме:

- Особенность нашего региона в том, что участники ВЭД привыкли работать, я бы сказал, мелко, непрозрачно, все хотят оптимизировать и уменьшить свои расходы. Никто не хочет ехать в Москву получать одобрение данного типа транспортного средства, потому что это серьезная процедура.

При этом мы как-то забываем, что автомобиль - средство повышенной опасности и предусмотрен достаточно подробный регламент одобрения типа транспортного средства, чтобы в страну не могли ввезти ТС, представляющие угрозу. Но в законе есть лазейка. Раз ТС не является новым, то на него одобрения "типа ТС" не нужно. Что делают предприниматели? В Китае при покупке машины они пытаются получить доказательства якобы проведенной сделки или подтверждения эксплуатации авто в Китае, чтобы уже новый автомобиль задекларировать в таможне как "б/у" и тем самым избежать воздействия административного регламента. В свою очередь, мы стремимся к тому, чтобы найти истину: если автомобиль новый, то и платить за него нужно соответственно. Раз подержанный, то шкала другая.

Позиция ДВТУ состоит в том, что мы будем строго следовать закону и защищать наш рынок от незаконного проникновения, а нашего потребителя от техники, не прошедшей одобрение в наших органах Ростехрегулирования. Добавлю, что проблема имеет, кроме технического, экономический и политический аспекты. Все это происходит в условиях нарастающей активности китайского автопрома по проникновению на российский рынок на фоне демпинговой ценовой политики.

Больная тема, волнующая всех участников ВЭД и не только импортеров автомобилей, - воровство на СВХ. Здесь предпринимателям предложено быть честнее и прозрачнее. По мнению представителя таможни, в большинстве случае импортеры сами дают повод быть обкраденными.

- Здесь, я думаю, имеет место некоторая подмена понятий. Таможня контролирует нахождение товара на СВХ (склад временного хранения) с точки зрения соблюдения таможенного режима и ограничений. Но взаимоотношения между поклажедателем и поклажехранителем регулируются Гражданским кодексом. Владелец СВХ - абсолютно самостоятельное юридическое лицо, которое оказывает соответствующие услуги. Если вы положили какую-то вещь на СВХ и заключили договор на хранение, то, чтобы не допустить воровства, необходимо потребовать полного соблюдения договора. Другой момент лежит в бытовой плоскости. Возьмем простейшую ситуацию. Вы привезли из Японии машину, которую загрузили "полезными" вещами. Но декларировать это, разумеется, не хотите и втихую ставите все на СВХ. Работники СВХ прекрасно знают, что "лишний" груз не задекларирован, следовательно, его нет в договоре на хранение. Этим ушлые кладовщики и пользуются. Чтобы этого не было и впоследствии не возникали лишние вопросы, правильно составляйте договор на хранение и акт передачи, - пояснил и.о. начальника таможни.

Ситуация со спецпродукцией, отчего сегодня лихорадит ГАИ, иногда возникает и в таможне. Однако причины возникновения кризиса в обеих структурах разные.

- Нам также приходится сталкиваться с нехваткой спецпродукции, в частности, с паспортами транспортных средств, - сказал В. Голоскоков. В чем коварство ПТС? Оно имеет региональную привязку (Приморье - 25-й регион, Хабаровский край - 27-й, Камчатская область - 61-й и т. д.), и нельзя заказать партию и, по мере его убывания на местах, пополнять издержки со склада. Поэтому наши проблемы лежат не в финансовой плоскости, а в планировании. Очень трудно точно угадать, на какую таможню, сколько необходимо ПТС. В прошлом году, например, мы неудачно спрогнозировали Благовещенск. Резкий рост импорта китайских грузовиков - и Благовещенская таможня в ступоре. Нам даже пришлось пойти на пропуск машин без выдачи ПТС, что вызвало справедливое недовольство участников ВЭД.

И, конечно же, читателей интересовали вопросы, связанные с ввозом запасных частей, из которых потом собирают "конструкторы". Как оказалось, противодействие со стороны "отдельных" таможенных чиновников не больше чем домыслы, что и подтвердил Вячеслав Голоскоков.

- Эта схема соответствует закону. Ввозится не автомобиль, а запасные части, и мы выдаем документы на них. Потом идет процесс, хорошо всем известный, замены агрегатов, за который мы не отвечаем. Что касается моего личного мнения, то это болезнь роста. Пока мы не будем в состоянии покупать новые и качественные авто, такие схемы будут существовать, - сказал он.