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Иномарки заняли половину отечественного рынка
В первом полугодии 2007 г. лидером продаж в сегменте легковых автомобилей в России стали иномарки, которые обогнали отечественные машины. Всего в России в этот период было реализовано 715 тыс. иномарок на общую сумму более 13 миллиардов долларов, в то время как продажи российских автомобилей упали по сравнению с прошлым годом на 23%, что в натуральном исчислении составляет 86 тыс. штук. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".
Всего за первые шесть месяцев текущего года в РФ было продано 1165000 автомобилей на общую сумму более $ 20 млрд. Из них 510 тыс. - это новые иномарки, ввезенные из-за границы, 205 тыс. - иномарки российского производства, 150 тысяч - подержанные иномарок, и только 300 тыс. - российские автомобили. Рост продаж по отношению к этому же периоду 2006 г. составил 28%, а в денежном выражении - 51%.
Кроме того, как сообщил представитель компании PricewaterhouseCoopers Стэнли Рут, импорт новых автомобилей вырос на 60%, а их сборка в России удвоилась, с 102 тыс. в первом полугодии 2006 г. до 205 тыс. в первом полугодии 2007 г. Эксперты этой организации полагают, что к 2011 г. объем российского рынка легковых автомобилей превысит 5,5 млн машин в год, а в денежном выражении продажи вырастут до $ 96 млрд.
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