Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Honda Civic Type-R обрастает мишурой
Подходишь к новому Civic Type-R, садишься в салон, и вроде все как надо, а вот ощущения практически такие же, как и во время езды на прошлом поколении этой известной модели. Нет, он, конечно, цепляет, но не сразу и не так, как того ожидаешь. Вроде и начинка улучшена, и формы другие, а что-то все равно не дает покоя.
Главная проблема создателей - нежелание четко представить тот вектор, по которому идет эволюция этой известной серии. Если она создается для трассы, то почему в ней столько лишнего, а если на каждый день, то зачем такие жесткие настройки? В общем, разговор о компромиссе тут будет точно не к месту.
Главное тому доказательство - салон автомобиля, который все больше обрастает ненужной мишурой. Если уж букву R нам рекомендуют расшифровывать как Racing, то зачем тут громоздкая встроенная музыкальная система с множеством колонок? Для чего на рулевом колесе космического дизайна кнопки круиз-контроля, ведь не на гоночной же трассе его включать? Да и обзорность подкачала, но об этом позже.
Радует лишь то, что центральная приборная панель по-прежнему информативна и сочетает это качество с отличным дизайнерским ходом в виде красивейшей имитации солнечного затмения в самом центре - великолепная находка. Так что взгляд она приковывает сразу, а за то, чтобы тело было плотно приковано во время движения, отвечает уже пара отличных сидений. Вот только найти удобное положение водителю будет сложновато, так как стоят они слишком высоко. Но при этом стоит отметить, что на предыдущем поколении сиденья были практически такими же. Да и зачем менять действительно удачный вариант?
Отдельное спасибо стоит сказать за алюминиевый набалдашник на рычаге КПП, который в жаркую погоду может легко оставить на вашей руке ожог в виде памятки с расположением передач.
Ну а квинтэссенцией упомянутой ранее неразберихи можно считать тот факт, что ключ водитель должен поворачивать справа от руля, а вот на кнопку запуска двигателя жать уже слева. Для полного счастья нужно было сделать так, чтобы мотор заводился только от синхронного выполнения этих манипуляций.
При всех изменениях движка скоростные показатели остались практически на том же уровне: разгон до сотни за 6,6 секунды и максимальная скорость в 235 км/ч. В новой версии максимальный крутящий момент даже меньше - 193 Нм, вот только достигается он гораздо раньше - при 5600 об./мин (раньше было 196 Нм при 6500 об./мин). Но если перенести цифры в реальность, то почувствовать все это вам вряд ли удастся. Некоторые даже скажут, что Type-R не едет. Однако на длинных отрезках держать его в зоне высоких оборотов очень приятно, чего нельзя сказать об извилистых участках, когда приходится раскручиваться с низов.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Суда made in Хабаровский край
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Пять центров роста Чегдомына