Honda Civic Type-R обрастает мишурой

Подходишь к новому Civic Type-R, садишься в салон, и вроде все как надо, а вот ощущения практически такие же, как и во время езды на прошлом поколении этой известной модели. Нет, он, конечно, цепляет, но не сразу и не так, как того ожидаешь. Вроде и начинка улучшена, и формы другие, а что-то все равно не дает покоя.

Главная проблема создателей - нежелание четко представить тот вектор, по которому идет эволюция этой известной серии. Если она создается для трассы, то почему в ней столько лишнего, а если на каждый день, то зачем такие жесткие настройки? В общем, разговор о компромиссе тут будет точно не к месту.

Главное тому доказательство - салон автомобиля, который все больше обрастает ненужной мишурой. Если уж букву R нам рекомендуют расшифровывать как Racing, то зачем тут громоздкая встроенная музыкальная система с множеством колонок? Для чего на рулевом колесе космического дизайна кнопки круиз-контроля, ведь не на гоночной же трассе его включать? Да и обзорность подкачала, но об этом позже.

Радует лишь то, что центральная приборная панель по-прежнему информативна и сочетает это качество с отличным дизайнерским ходом в виде красивейшей имитации солнечного затмения в самом центре - великолепная находка. Так что взгляд она приковывает сразу, а за то, чтобы тело было плотно приковано во время движения, отвечает уже пара отличных сидений. Вот только найти удобное положение водителю будет сложновато, так как стоят они слишком высоко. Но при этом стоит отметить, что на предыдущем поколении сиденья были практически такими же. Да и зачем менять действительно удачный вариант?

Отдельное спасибо стоит сказать за алюминиевый набалдашник на рычаге КПП, который в жаркую погоду может легко оставить на вашей руке ожог в виде памятки с расположением передач.

Ну а квинтэссенцией упомянутой ранее неразберихи можно считать тот факт, что ключ водитель должен поворачивать справа от руля, а вот на кнопку запуска двигателя жать уже слева. Для полного счастья нужно было сделать так, чтобы мотор заводился только от синхронного выполнения этих манипуляций.

При всех изменениях движка скоростные показатели остались практически на том же уровне: разгон до сотни за 6,6 секунды и максимальная скорость в 235 км/ч. В новой версии максимальный крутящий момент даже меньше - 193 Нм, вот только достигается он гораздо раньше - при 5600 об./мин (раньше было 196 Нм при 6500 об./мин). Но если перенести цифры в реальность, то почувствовать все это вам вряд ли удастся. Некоторые даже скажут, что Type-R не едет. Однако на длинных отрезках держать его в зоне высоких оборотов очень приятно, чего нельзя сказать об извилистых участках, когда приходится раскручиваться с низов.