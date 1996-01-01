Машиноместо в Москве уже дороже квартир

Префектура Восточного административного округа столицы официально объявила о начале строительства первого участка четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе.

Четвертое транспортное кольцо будет представлять собой бессветофорную трассу протяженностью 74 километра с четырехполосным движением в каждую сторону. Ее длина в два раза превысит длину третьего транспортного кольца. Завершение строительства магистрали намечено на 2013 год. Уже начался снос построек, препятствующих строительству. Предполагается снести в числе прочего многочисленные временные гаражи. При этом владельцы гаражей получат либо денежную компенсацию, либо место на временной стоянке. Ситуация осложняется тем, что машиноместа в отдельных районах стоят дороже однокомнатных квартир. В горадминистрации считают, что высокие цены могут осложнить выплату компенсаций.