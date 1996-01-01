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Тронул чужую машину - суши сухари!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

МВД России предлагает изъять из Уголовного кодекса статью 166. Наверняка к мнению милиционеров присоединятся и 26 миллионов автовладельцев. Поясним, в чем дело. Ныне действующая статья предлагает всего лишь штрафовать угонщика транспортного средства, если тот влез в чужую машину не с целью ее украсть, перепродать, разобрать на запчасти, а просто так, "всего лишь" покататься. А вот чуть-чуть покатаюсь - и тут же верну хозяину!

Легко представить, в каком состоянии будет машина после этого... Но пьяный хулиган может не только запороть двигатель или изуродовать кузов - он может угодить в ДТП с непредсказуемыми последствиями! При этом серьезное наказание в виде штрафа ждет их лишь в том случае, если причинен ущерб в крупных размерах - свыше 250 тыс. руб. Как рассказали "Правде.Ру" в группе угонов одного из столичных батальонов ДПС, нередко профессиональные угонщики, пойманные с поличным, уходят от ответственности только благодаря этой 166-й статье. Если вора ловят на ранней стадии угона, когда тот просто не успел еще сбыть свою добычу, у него всегда есть надежная отговорка: не украл, а взял покататься. И вором он по закону не считается! Шалун, да и только... С подачи департамента уголовного розыска была разработан законопроект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в УК РФ".

Правда, полностью отменить статью 166 почему-то не решились, но предлагается убрать из нее всего лишь один вид наказания - штрафы. Оставить тюрьму. Угнал машину из любых побуждений - гарантированно сел. Законодатели должны рассмотреть проект уже этой осенью (если повезет, конечно). Если же в ближайшее время законодательство не изменится, прогнозы милицейских аналитиков по поводу автоугонов весьма пессимистические. Ведь все больше и больше берут "на время" покататься чужие машины не только подвыпившие юнцы, а люди серьезные и вполне трезвые - контрабандисты, наркокурьеры, грабители...

Почему бы не воспользоваться чужим автомобилем, подвернувшимся под руку, провести задуманную операцию, а потом бросить ненужную больше машину? Удобно во всех отношениях: не свое, не жалко и в случае чего даже пойманному за руку преступнику не зачтется в вину угон машины - он ведь взял ее не для продажи, а для того, чтобы съездить на дело...

Между прочим, в соседней Белоруссии, в Узбекистане за любые угоны не журят, а сразу сажают.

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