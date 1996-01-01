Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тронул чужую машину - суши сухари!
МВД России предлагает изъять из Уголовного кодекса статью 166. Наверняка к мнению милиционеров присоединятся и 26 миллионов автовладельцев. Поясним, в чем дело. Ныне действующая статья предлагает всего лишь штрафовать угонщика транспортного средства, если тот влез в чужую машину не с целью ее украсть, перепродать, разобрать на запчасти, а просто так, "всего лишь" покататься. А вот чуть-чуть покатаюсь - и тут же верну хозяину!
Легко представить, в каком состоянии будет машина после этого... Но пьяный хулиган может не только запороть двигатель или изуродовать кузов - он может угодить в ДТП с непредсказуемыми последствиями! При этом серьезное наказание в виде штрафа ждет их лишь в том случае, если причинен ущерб в крупных размерах - свыше 250 тыс. руб. Как рассказали "Правде.Ру" в группе угонов одного из столичных батальонов ДПС, нередко профессиональные угонщики, пойманные с поличным, уходят от ответственности только благодаря этой 166-й статье. Если вора ловят на ранней стадии угона, когда тот просто не успел еще сбыть свою добычу, у него всегда есть надежная отговорка: не украл, а взял покататься. И вором он по закону не считается! Шалун, да и только... С подачи департамента уголовного розыска была разработан законопроект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в УК РФ".
Правда, полностью отменить статью 166 почему-то не решились, но предлагается убрать из нее всего лишь один вид наказания - штрафы. Оставить тюрьму. Угнал машину из любых побуждений - гарантированно сел. Законодатели должны рассмотреть проект уже этой осенью (если повезет, конечно). Если же в ближайшее время законодательство не изменится, прогнозы милицейских аналитиков по поводу автоугонов весьма пессимистические. Ведь все больше и больше берут "на время" покататься чужие машины не только подвыпившие юнцы, а люди серьезные и вполне трезвые - контрабандисты, наркокурьеры, грабители...
Почему бы не воспользоваться чужим автомобилем, подвернувшимся под руку, провести задуманную операцию, а потом бросить ненужную больше машину? Удобно во всех отношениях: не свое, не жалко и в случае чего даже пойманному за руку преступнику не зачтется в вину угон машины - он ведь взял ее не для продажи, а для того, чтобы съездить на дело...
Между прочим, в соседней Белоруссии, в Узбекистане за любые угоны не журят, а сразу сажают.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова