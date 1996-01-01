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Видишь суслика? Нет? А он есть...
Второй месяц продолжается эпопея с отсутствием бланков свидетельств регистрации и государственного технического осмотра. Прокуратурой вынесено представление губернатору края об устранении нарушений Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Но воз и ныне там.
По слухам, не за горами день, когда на прикол могут встать экзаменационные отделы РЭО ГАИ края и автошколы. В низовых подразделениях гаишных "экзаменаторов" слышен ропот: все отчетливее виден надвигающийся дефицит водительских удостоверений.
Как будто мягче стали инспекторы ДПС и, несмотря на ужесточение ответственности за автодорожные правонарушения, доставать планшеты с административными протоколами не спешат. Значит ли это, что и этих элементов спецпродукции стало не хватать?
А пока, будем надеяться, башковитые обитатели дома на Светланской, 22 ищут выход из положения, рынок диктует свои расценки. Талон техосмотра за 200 долларов - уже не такая уж редкость, о чем можно справиться в одном рекламном еженедельнике.
Если кто-то думает, что свидетельств регистрации нет, то наши глаза говорят нам обратное. Ежедневно на дорогах края появляется все больше машин со свеженькими номерами под 125-м регионом, а инспекторы ДПС не соврут, если скажут, что держали в руках свидетельства регистрации, выданные в июле и даже в августе.
Даже расценки на свидетельства уже не секрет и, по словам знакомого инспектора, не так давно перешагнули ценовой рубеж в 800 долларов.
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