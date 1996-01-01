Введен запрет на правый руль

Спокойно - все это не у нас. Но факт, что новое правительство Демократической Республики Конго в июле приняло закон о запрете эксплуатации автомобилей с правым расположением руля, о чем сообщает информационное агентство Reuters.

Власти Конго считают, что такая мера поможет значительно снизить количество ДТП. Поскольку ранее ДРК была колонией Бельгии, в которой принято правосторонне движение. Однако из-за близости Конго к Кении, Танзании и Замбии (бывшие британские колонии с левосторонним движением) в страну активно завозятся дешевые праворульные машины, в том числе и японского производства. Президент национальной комиссии Кении по дорожной безопасности сказал, что владельцам праворульных авто дается 12 месяцев, чтобы сделать их леворульными. По истечении этого периода, все машины с правым рулем будут запрещены к эксплуатации.

Автовладельцы считают, что властям следовало бы прежде всего озаботиться ремонтом и обслуживанием дорог: тогда и ДТП стало бы меньше. Более того, решение вызвало бурю протеста в кругах конголезских автовладельцев. Йозеф Кальбе, таксист и владелец японского автомобиля, сказал корреспонденту Reuters: "Даже если бы я мог себе позволить купить леворульный автомобиль, я бы не смог этого сделать, их в Конго единицы".