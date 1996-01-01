В центре Владивостока изменено движение автотранспорта

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе городской ГИБДД, теперь по улице Посьетской можно будет проехать только в сторону 1-й Морской.

Причем на участке от перекрестка со Светланской до Фрунзенского РОВД парковка запрещена, как и прежде. Дальше от управления до 1-й Морской стоянка разрешена, но только с левой стороны. Справа же парковка запрещена.

Еще одно изменение коснулось участка улицы 1-я Морская. Здесь - от Посьетской до Бестужева - также вводится одностороннее движение. Автомобилистам, желающим проехать со стороны гостиницы "Владивосток" к Морвокзалу, разрешен лишь поворот направо на улицу Бестужева.