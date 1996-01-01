www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.2 р. 100 JPY: 60.92 р.
EUR: 79.36 р. 10 CNY: 99.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Бензин "забродил"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бизнесмены от "пистолета", те, кто повысил розничные цены на топливо в конце июля, вынуждены были отыграть назад. На этот раз - никаких волевых решений "сверху", и редкий случай, когда сам рынок вмешался в процесс ценообразования.

В конце июля - начале августа цены на АЗС в пригороде Владивостока успели измениться дважды. Сначала владельцы заправок, поддавшись на настойчивые разговоры о скором и, "как всегда", сезонном повышении оптовых цен, подняли розницу. На некоторых заправках цена на популярные виды топлива разом скакнула на 1,5-2 рубля, или в среднем на 8-12%.

Однако нашлись среди бензиновых больших и малых королей прагматики, которые не стали размениваться на сиюминутную выгоду, а, "проглотив" оптовое повышение, как оказалось, весьма незначительное, оставили розницу неизменной.

Показательным примером может служить соседство двух АЗС на гострассе в Надеждинском районе. Стоило только "авиаторам", владельцам сети АЗС "Старт", поднять цены с 18 до 20 руб. за литр 92-го и с 19 до 20 руб. 50 коп. - 95-го, как весь клиент ушел через дорогу к соседям на АЗС "Триа".

Хозяин последней не стал менять ценники, сделав ставку на оборот. Кстати, на этой АЗС цены на топливо не меняются уже почти полгода и "замерзли" на отметке 18 и 19 руб. соответственно и 15,5 за литр солярки.

Не стали паниковать "Роснефть" и "Альянс", как и месяц, два, три назад, цена за литр отпускаемого топлива остается константой и составляет 18,5 за А-92, 19-5 - А-95, ДТ - 17 руб./литр.

Немного колыхнувшись в сторону увеличения, замерли цены на заправках в непосредственном пригороде Владивостока.

Так, на только что открывшейся АЗС в Погородненке, в двух шагах от авторынка "Ольга-Влад", не стали изобретать топливный "велосипед" и предложили усредненный ценовой вариант: 20 руб. за литр 92-го и 20 руб. 50 коп. за 95-й.

Примерно на этом ценовом уроне, за исключением АЗС "Альянс", топливо на остальных пригородных заправках.

Правда, ответ на вопрос, насколько рыночные рычаги окажутся крепкими, покажет уже самое ближайшее будущее. Недалек тот день, когда огородники и дачники начнут ездить на свои наделы не за свежим воздухом и загаром, а за конкретным урожаем.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru