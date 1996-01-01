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Бензин "забродил"
Бизнесмены от "пистолета", те, кто повысил розничные цены на топливо в конце июля, вынуждены были отыграть назад. На этот раз - никаких волевых решений "сверху", и редкий случай, когда сам рынок вмешался в процесс ценообразования.
В конце июля - начале августа цены на АЗС в пригороде Владивостока успели измениться дважды. Сначала владельцы заправок, поддавшись на настойчивые разговоры о скором и, "как всегда", сезонном повышении оптовых цен, подняли розницу. На некоторых заправках цена на популярные виды топлива разом скакнула на 1,5-2 рубля, или в среднем на 8-12%.
Однако нашлись среди бензиновых больших и малых королей прагматики, которые не стали размениваться на сиюминутную выгоду, а, "проглотив" оптовое повышение, как оказалось, весьма незначительное, оставили розницу неизменной.
Показательным примером может служить соседство двух АЗС на гострассе в Надеждинском районе. Стоило только "авиаторам", владельцам сети АЗС "Старт", поднять цены с 18 до 20 руб. за литр 92-го и с 19 до 20 руб. 50 коп. - 95-го, как весь клиент ушел через дорогу к соседям на АЗС "Триа".
Хозяин последней не стал менять ценники, сделав ставку на оборот. Кстати, на этой АЗС цены на топливо не меняются уже почти полгода и "замерзли" на отметке 18 и 19 руб. соответственно и 15,5 за литр солярки.
Не стали паниковать "Роснефть" и "Альянс", как и месяц, два, три назад, цена за литр отпускаемого топлива остается константой и составляет 18,5 за А-92, 19-5 - А-95, ДТ - 17 руб./литр.
Немного колыхнувшись в сторону увеличения, замерли цены на заправках в непосредственном пригороде Владивостока.
Так, на только что открывшейся АЗС в Погородненке, в двух шагах от авторынка "Ольга-Влад", не стали изобретать топливный "велосипед" и предложили усредненный ценовой вариант: 20 руб. за литр 92-го и 20 руб. 50 коп. за 95-й.
Примерно на этом ценовом уроне, за исключением АЗС "Альянс", топливо на остальных пригородных заправках.
Правда, ответ на вопрос, насколько рыночные рычаги окажутся крепкими, покажет уже самое ближайшее будущее. Недалек тот день, когда огородники и дачники начнут ездить на свои наделы не за свежим воздухом и загаром, а за конкретным урожаем.
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