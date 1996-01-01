Китайский форсаж

Еще несколько лет назад китайскому автопрому прочили поглощение крупными японскими и европейскими автоконцернами. Однако сегодня, помимо сборочных производств мировых автомобильных марок, в Поднебесной стремительно развивается собственное производство, лучшие образцы которого уже поставляются в другие страны, в том числе и в Россию.

Подтверждение тому корреспондент ДДГ "ЗР" получил, побывав на Х Харбинском автосалоне по приглашению российско-китайского журнала "Партнеры".

От СП к собственным брендам

Известные автоконцерны пришли в Китай всего лет пять назад, и тогда никто и не думал, что китайцы смогут не только освоить сборочное производство известных японских и европейских автомобилей, но и развить собственное производство. Однако это произошло. Сегодня сборочные СП существуют на базе крупных китайских автопредприятий. Так, в состав Первой автомобильной компаний Китая (FAW) входят автосборочные производства компании Volkswagen и Audi, на базе китайского автоконцерна Lie Bao собирают Mitsubushi, параллельно выводя на рынок все новые и новые китайские бренды. И эти примеры - далеко не единственные.

Китайское автомобилестроение развивается более чем активно - в прошлом году выпуск автомобилей достиг 7 млн штук, что позволило Китаю занять третье место в мире. Причину столь стремительного развития индустрии председатель правления китайского общества автомобилестроения Чжан СЯОЮЙ видит в том, что в течение последних 5 лет были по очереди открыты рынок капитала, технический рынок и внутренний рынок. "Открыв рынок капитала, мы не только разрешаем иностранному капиталу входить в Китай, но и позволяем частному и общественному капиталу входить в автопромышленность. После открытия технического рынка мы не только заимствовали зарубежные технологии, но и создали возможность, чтобы наша техника могла принимать участие в международной конкуренции", - говорит Чжан Сяоюй.

Таким образом, начав свое развитие с СП, и первоначально не имея шансов на собственное пространство, сегодня китайское автомобилестроение является одним из самых динамично развивающихся в мире, о чем свидетельствуют поставки китайских марок в другие страны. Так, недавно автомобилестроительное объединение "Хуачэнь" подписало контракт с германской автомобильной компанией на экспорт легковых автомобилей марки "Чжунхуа", согласно которому экспорт составит 158 тыс. штук в течение 5 лет.

Перспективная Россия

Все чаще взгляды китайских автопроизводителей устремляются и к России. Так, в прошлом году в Россию было продано 36 тыс. китайских автомобилей различных марок, включая автобусы и спецтехнику. По словам Сюй ХАЙ ЧУАН, заместителя директора Первой автомобильной компании Китая, построенной, кстати, в 50-е советскими специалистами, на сегодняшний день компания активно продвигает свои автомобили на российский рынок. Например, совсем недавно крупную партию китайских автобусов закупили уральские бизнесмены, а сама компания открыла филиал и пункт техобслуживания в Москве.

Перспективность автоэкспорта в Россию поняли и в крупнейшей китайской строительной корпорации "Шимао". Маркетологи компании провели исследование автомобильных рынков Владивостока, Хабаровска и Благовещенска и нашли их более чем перспективными. Теперь компания не только активно продвигает китайскую технику в регион, но и заявляет о планах открытия во Владивостоке и Новосибирске сервисных автоцентров, где китайские автомобили смогут проходить гарантийное обслуживание.

"Действительно, китайские автомобили все больше интересуют российских потребителей, - говорит заместитель директора ООО "Межторг Шимао" Ван ЧЖИГЭ. - Мы планируем экспортировать в Россию разные виды автомобилей - легковые машины, автобусы, тяжелую технику. Для этого мы уже в ближайшем будущем планируем получить в Москве соответствующие патенты на технику и запчасти, которую планируется экспортировать в Россию".

Покорители рынка

Усилия китайских бизнесменов не остались незамеченными и с российской стороны. В качестве успешного примера того, как наши соседи уже сегодня находят путь к сердцам иностранных покупателей, эксперты приводят деятельность Шанхайской автомобильной промышленной корпорации. Она сейчас продвигает собственный бренд Chery на международном рынке.

Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ, владелец и президент московской компании "Инком-Авто", которая уже 13 лет занимается торговлей недорогими автомобилями (до $15 000), считает, что китайцы покорят не только российский, но и мировой авторынок уже в ближайшие годы.

Заместитель председателя Приморской торгово-промышленной палаты Юрий КОВАЛЕНКО также считает китайское направление перспективным. "Сейчас властями рассматривается вопрос о создании во Владивостоке полигона для испытаний и сертификации китайских автомобилей. Создание такого полигона значительно облегчит ввоз в Россию новой китайской техники. Кроме этого, в среде бизнесменов есть идея создать координационный совет по развитию автомобильного бизнеса в регионе", - заявил он на открытии Харбинского автосалона.

По мнению владивостокских бизнесменов, посетивших Харбинский автосалон, подержанные японские машины рано или поздно будут выдавлены с рынка. А это значит, что уже сегодня им надо искать замену.

В этом можно было убедиться воочию - Харбинский автосалон, например, представил на суд посетителей около 1 000 автомобилей. Были здесь и импортные Jaguar и Bentley, и собранные в Китае по лицензии Toyota, Nissan, Mersedes, и чисто китайские марки Great Wall, Chery, Lie Bao, Hafei, Golden Dragon и др. Причем стоимость собранного в Китае внедорожника Mitsubushi Pajero составляет около $60 тыс., что почти в 1,5 раза ниже, чем собранного в Японии. А цена китайского джипа марки Lie Bao, разработанного и собранного на том же автопредприятии, - $25 тыс.

Автор благодарит журнал "Партнеры" за предоставленную информацию и организацию интервью.