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Бизнес на спецпродукции
Вопрос, сколько еще терпеть автомобилистам Приморья отсутствие необходимых регистрационных документов, самый острый сегодня. Между тем ДДГ "ЗР" выяснила, что "спецпродукция" есть. Правда, только для тех, кто готов за нее заплатить долларами.
Уже второй месяц стоит в ожидании заветного госномера наш новенький редакционный "Марк". Начинают волноваться и владельцы личных авто: на носу ежегодный техосмотр. А как нам стало известно, к свидетельствам регистрации и свидетельствам соответствия конструкции, исчезнувшим из оборота еще в мае, добавились перебои с паспортами ТС, административными протоколами. На очереди водительские удостоверения, справки-счета, и конца этому документальному вакууму, похоже, не видно.
Однако наши глаза нам говорят обратное. С каждым днем владельцев новеньких государственных номеров, а с ними, надо полагать, и "отсутствующих" свидетельств регистрации становится все больше. Нам даже далеко ходить не надо. Под окнами редакции который день паркуется новенькая, с японской иголочки "Тойота Королла" с новехонькими госномерами от находкинского производителя и принадлежащая... ах, какому человеку!
Сотрудники ДПС ГАИ, уставшие на дороге выслушивать в свой адрес претензии, признают, что держали в руках документы, выданные в конце июля и даже в августе! Нам даже думать не хочется, что в ситуации, когда надо объединять усилия чиновников, ГАИ, людей "активной гражданской ориентации" и что-то делать для выхода из тупика, находятся люди "равнее" остальных. Больше того, как нам заявил не самый последний чин в ГИБДД края, цена свидетельства, а с ней и регистрация транспортного средства, сейчас на "черном рынке" (в ГИБДД есть даже такой) стоит $800!
Сам собой напрашивается вопрос: а за что тогда "попросили" полковников из Управления ГИБДД Приморского края? Как известно, один из них - заместитель начальника Управления ГИБДД Приморского края Василий ГОЛОВЧАК погорел на регистрации левых авто. Именно макли со спецпродукцией (вспомнить хотя бы сезонные перебои со справками-счетами) и "блатные" номера вызвали прокурорскую проверку, которая в конечном счете вылилась в заведение дел и уход офицеров с хлебных мест. Урок не впрок?
Мы прямо в лоб задали этот вопрос в Управлении ГИБДД Приморского края, присовокупив пример "Короллы".Оказывается, так гласит официальная версия, в июле были дни, когда появлялись несколько десятков свидетельств, и они тут же были распределены между очередниками, ночующими под дверьми РЭО ГИБДД. Но сколько было таких счастливчиков, нам так и не сказали, как и не объяснили, почему всякий счастливчик - обязательно владелец новенького или представительского авто?
13 августа автомобилисты пригрозили провести самую массовую акцию - от "Зари" до площади Борцов. Краевое УВД поспешило извиниться "за неудобства" с документами и пообещало на этой неделе разрешить кризис со спецпродукцией. Ведь в случае массовых шествий автолюбителей, перекрытия дорог и прочих мероприятий, сегодня, между прочим, попадающих под "экстремистскую" статью УК, крайним может стать именно УВД. Администрация края, ранее выступавшая заказчиком необходимой спецпродукции, передала все права на проведение конкурсных торгов УВД Приморского края - умыла руки. Теперь все вопросы адресуются ему.
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