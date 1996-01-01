ОАО «Приморскуголь» продает микроавтобус Toyota Hiace RZH105L-BFMREX

ОАО «Приморскуголь» объявляет о проведении 10 августа 2007 года открытого аукциона по продаже собственного имущества

Микроавтобуса Toyota Hiace RZH105L-BFMREX, год выпуска – 1999, левый руль. Техническое состояние – хорошее.

Стартовая цена 252 тыс. руб.

Для участия в аукционе претендент подает заявку. Заявки принимаются до 8 августа 2007 года. Обращаться по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, 29, каб. 71. Тел./факс: (4232) 41-19-74; тел.: (4232) 21-14-34