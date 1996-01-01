"Праворульный" импорт

На днях "ПР" получил сведения об импорте и экспорте автотранспортных средств и запчастей к ним через таможни ДВТУ за 2006 г. и первое полугодие 2007 г. за подписью и.о. замначальника службы федеральных таможенных доходов Елены Шушиной.

Из них следует, что только на Дальнем Востоке границу пересекли 288 152 легковых автомобиля, ввезенных из Японии, Кореи и Китая. Новых среди них всего лишь несколько сотен. Налицо явная нестыковка с данными ФТС. Мало того, что наш автоимпорт превышает московскую отчетность, так еще и неясно, куда же девались в таком случае импортеры из других регионов? Или дальневосточники остались единственными в стране потребителями секонд-хэнда?

- Скорее всего, причина в другом, - объясняет специалист отдела статистики ДВТУ Лариса Казанская. - В нашей выборке присутствуют данные по импорту как по ГТД (государственной таможенной декларации), так и по ТПО (таможенному приходному ордеру). В отчете ФТС, возможно, содержатся цифры только по какой-либо одной базе.

Данные дальневосточных таможенников подтверждают: никакими запретительными пошлинами остановить поток автоимпорта из Японии правительству не удалось. И это неудивительно, поскольку альтернативы праворульным иномаркам в регионе так и не появилось. В первом полугодии 2007 г. импортеры ввезли почти на 50% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

- Таможня снова побила рекорд по сборам, - считает автодилер Игорь ДЕГТЯРЕНКО. - Наши деньги уйдут в Москву, но никакого автопроизводства на российском Дальнем Востоке в ближайшее время не будет. Зачем, если правительство имеет неплохой доход от пошлин. Что касается японских автомобилей, то в соотношении цена/качество они по-прежнему вне конкуренции.

Статистические данные ДВТУ показывают, что одновременно с ростом импорта легковых автомобилей резко сократился ввоз грузовиков. Заработали запретительные пошлины, введенные Москвой с 1 января нынешнего года. Правда, результатом этих мер стала поддержка китайской экономики - на фоне падения в три раза импорта из Японии более чем в шесть раз возрос импорт грузовиков из КНР. Западные соседи, видимо, и не ожидали такого подарка.

А вот миф о том, что приморский авторынок наполовину забит "конструкторами", не подтверждается - ввоз автомобильных составляющих - кузовов, двигателей и шасси стабилен и не испытывает резких колебаний. К тому же кузовов ввезли больше, чем двигателей, и это означает, что далеко не всем им суждено превратиться в собранные автомобили. Стало быть, обвинения дальневосточников в использовании "серых" схем автоимпорта во многом преувеличены. Конечно, проблема "конструкторов" существует, однако, судя по цифрам, вовсе не в тех масштабах, о которых иногда говорится в столичной прессе. А если считать "конструкторы" автомобилями, собранными из машинокомплектов, то и вовсе выходит мелкосерийное производство, которого так не хватает региону и против которого вроде бы не возражает правительство. Впрочем, понятно, что последняя реплика не более чем ирония.

По-настоящему удивляться приходится другому. Если Приморье является российскими воротами в АТР, то почему автомобильный поток в них направлен только в одну сторону? На фоне впечатляющих цифр автоимпорта крайне бледно выглядят данные по экспорту этого товара за пределы Российской Федерации. За весь прошлый год через таможни Дальнего Востока прошло только 9 легковых автомобилей, 24 грузовика и 6 автобусов, покинувших пределы страны. Учитывая, что только "АвтоВАЗ", по данным статистики, сумел продать за рубеж более 50 тыс. машин, приходится констатировать, что восточное направление для отечественного автопрома попросту закрыто, по крайней мере, в АТР российская продукция никем не востребована. Стоит ли в таком случае печалиться, что ее нет и в Приморье?