"Тойоты", увы, не плавают...

Падение автомобилей в реки с мостов, съезд с обочин и т.п. уже давно превратились в июльскую особенность автодорожного Приморья.

Так, второй год в Черниговском районе с моста в небольшую речку падают грузовик и микроавтобус, что повлекло гибель семерых человек, из которых трое детей.

Два года назад только мужество инспектора полка ДПС УГИБДД предотвратило гибель четырех человек, пассажиров автомобиля, свалившегося в реку на окраине Артема.

И вот новая трагедия. Во вторник поздним вечером автомобиль упал в реку, погибли 3 человека. Как сообщила пресс-служба Управления ГИБДД, водитель автомашины "Тойота Корона" не справился с управлением и авто опрокинулось. Все находившиеся в машине: водитель и двое его пассажиров, утонули.

Как потом выяснилось, погибший водитель ранее был лишен прав.