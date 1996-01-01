Машины автоинспекции оснащают банковскими терминалами

Нарушители правил дорожного движения в Амурской области получили возможность на законных основаниях оплатить штрафы прямо в патрульных машинах автоинспекции.

Как пояснил ИА REGNUM заместитель начальника отдела информационного обеспечения областного управления ГИБДД Сергей Абрамов, так как закон запрещает инспектору взимать штраф, то до этого нарушители вынуждены были выстаивать две очереди - сначала в банке, затем в ГИБДД, чтобы получить отметку об уплате штрафа.

"Были случаи, что уже заплатившие штраф, но не отметившиеся у нас водители попадали в неприятные ситуации, - рассказал Абрамов. - Неуплата штрафа влечет за собой не только его двукратное увеличение, но и административный арест".

Для удобства клиентов 10 машин автоинспекции оборудовали банковскими терминалами. "Система работает с 1 июля, - сообщил представитель ГИБДД. - Теперь нарушитель на месте может оплатить штраф и получить отметку.

После этого инспектор пожелает ему счастливого пути - и все. Нечто подобное, насколько нам известно, внедряли в Новосибирске. Но там терминалы находились в здании управления ГИБДД. Наш вариант поможет водителям и пешеходам сэкономить время".