За отсутствие на машине одного номера права отбирать не должны

Верховный суд разъяснил для нижестоящих судов вопрос применения ст. 12.2 КоАП "Управление транспортным средством с нарушением установки на нем государственных регистрационных знаков".

Раньше отсутствие одного из номеров на автомобиле трактовалось инспекторами ГИБДД как управление транспортным средством без регистрационных знаков, что каралось либо штрафом в размере 2,5 тыс. руб., либо лишением прав на один-три месяца. "Неправильная установка одного из знаков при правильной установке другого, доступного для свободного обозрения, не означает полного отсутствия регистрационных знаков и влечет за собой иные предусмотренные законом последствия",- говорится в сообщении Верховного суда.

Таким образом, если на автомобиле имеется один госномер, это должно трактоваться ГИБДД как установка номеров с нарушениями требований госстандарта, предусматривающая штраф в размере 50 руб.