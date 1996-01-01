Владивостокцам грозят пробками и "членовозами"

Во Владивостоке в дни проведения Тихоокеанского экономического конгресса будут усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД края, руководство Управления ГИБДД по Приморскому краю убедительно просит всех граждан - участников дорожного движения в период проведения мероприятий с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с проведением конгресса. Управляя транспортными средствами быть внимательными и не пересекать движения организованных колонн или занимать место в них.

Пешеходам, согласно Правилам дорожного движения, при приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, следует воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть.

В центре Владивостока с 28 по 29 июля, в дни проведения Тихоокеанского экономического конгресса, будет запрещена парковка автотранспорта на улицах: Светланская, от ДВГТУ до Алеутской, по Океанскому проспекту до Покровского парка, с Алеутской до улицы Первая Морская. Также стоянка запрещена в районе стадиона "Динамо" на улицах: Тигровая, Набережная, Пограничная, Колхозная, Уборевича, Фонтанная.

Напомним, на Тихоокеанский конгресс ждут ряд высоких гостей, в числе которых федеральные министры, крупные бизнесмены, политики.