Закатать в асфальт

Причем 400 млн рублей пойдет на реанимацию дорог Владивостока и почти 600 млн - на дороги края.

Осваивать их собираются четыре подрядные организации, сотни единиц техники и тысячи работников дорожно-строительных служб. Но уже сегодня видно: если на краевых дорогах от дорожной техники стоит дым коромыслом, то во Владивостоке просто латают дыры в асфальте.

Деньги преткновения

Уже есть опасения, что заявленные на ремонт 300 млн руб. из городского бюджета и 100-миллионный краевой "бонус" во Владивостоке так освоены и не будут. Тендерная чехарда, несвоевременность оплаты, многомесячные согласования, похоже, опять оставляют краевой центр без дорог. Да и в крае при кажущемся благополучии в отношениях с подрядчиками и прохождении средств далеко не все гладко.

Досье В 2003 г. силами ОАО "Примавтодор" было уложено асфальтобетона на 150 км дорог и на 320 км была произведена обработка покрытия. В 2007 г. выделяемых денег хватит на ремонт 30 км асфальтированных трасс и обработку 167 км - объемы соответственно сократились в 5 и 2 раза.

Как признают сами дорожники, несмотря на пафосные заявления с высоких трибун об увеличивающемся год от года дорожном фонде, на выделяемые деньги ремонтируется и строится дорог с каждым годом все меньше.

В рамках подпрограммы "Владивосток" по подготовке саммита АТЭС строительство и ремонт автодорог открывают список планируемых мероприятий, и только на 2008 год предстоит освоить 9,9 млрд рублей. Но попытка совместить материально-технические возможности приморских дорожно-строительных предприятий и будущий дорожный бюджет натыкается на справедливый вопрос: а кто все эти миллиарды будет осваивать? В этом плане мы солидарны с главой Минэкономразвития Германом ГРЕФОМ, который, глядя на планов громадье и запрашиваемые под них средства, задал аналогичный вопрос. Если в том же Владивостоке с грехом пополам осваиваются 280 млн руб., как в прошлом году, то кто как и планирует "закачать" в городские дороги эти миллиарды?

Спасибо губернатору Хабаровского края г-ну ИШАЕВУ, обещавшему помочь и людьми, и техникой - там дорожные мощности покруче. Но асфальт ведь из Хабаровского края во Владивосток не повезешь.

Асфальта на всех не хватит

На одном из заседаний комитета краевого ЗС, руководитель департамента дорожного хозяйства Приморского края Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ заверил депутатов, что при необходимости дорожно-строительные компании края будут в состоянии выполнить заказ любой сложности, объема и финансирования. В подтверждение своих слов Леонид Платонович привел тот факт, что из-за скудного финансирования последних лет приходилось привлекать 3-4 подрядчика, в то время как в дорожно-строительной "обойме" края найдется с десяток квалифицированных и технически оснащенных предприятий. Если будет нужно, уверял главный краевой дорожник, мы привлечем смежников со всего Дальнего Востока, закупим мобильные германские асфальтовые заводы и т.д.

Однако кое-кто из подрядчиков департамента подобный оптимизм не совсем разделяет. По словам директора одного ДРС, сделать дорогу - это не значит закатать "направление" в асфальт. Здесь кстати вспомнить о смежниках - тех же мостовиках, прокладчиках ливневок, производителях и установщиках бордюрного камня. К слову, последних придется задействовать со стороны. Как признался директор "Примавтодора" Виктор КОРОЧИН, производство собственного бордюра у нас не отвечает масштабам предстоящего строительства, а те, что все-таки выпускаются, весьма посредственного качества.

Другое дело - асфальт. Сегодня в крае с разным успехом работают около 40 заводов по производству асфальтобетонной смеси. Только у одного "Примавтодора" их 27. Практически все они построены еще при советской власти, морально и технически устарели. Едва ли треть работает на проектную мощность или около того. Большинство выпускают некондиционный асфальт, годный разве что на покрытие тротуаров.

Несмотря на то что требования, предъявляемые ГОСТом к АБ смесям, у нас одни из самых жестких в мире, жалобы подрядных организаций на качество асфальтобетонной смеси звучат постоянно. Особенно от недобросовестности производителей страдает Владивосток. Из-за нехватки средств подрядчики вынуждены идти на поклон к производителям, предлагающим недорогой асфальт, а качественный дешевым быть не может.

Качество асфальтобетонной смеси напрямую зависит от качества щебня и битума, в то время как один из основных поставщиков АБ-смеси во Владивостоке завод "ВКПП" использует дешевые наполнители. Поэтому кроме как на тротуар их смесь не годится. Тем не менее подрядчики вынуждены идти на закупки этого асфальта, поскольку ВКПП один из немногих, кто работает в кредит. Ведь дорожники тоже работают в кредит.

Пришедший во Владивосток со строительством Некрасовского путепровода "Примавтодор" хоть и выпускает качественный продукт, но его мощности нацелены на ремонт краевых дорог. А на подходе деньги не только для "Большого Владивостока". Со следующего года федералы вплотную начинают заниматься М-60 Хабаровск-Владивосток и объездной уссурийской дорогой.

Так что слова Леонида Вильчинского о покупке германских линий не такой уж мираж в асфальтовой пустыне.