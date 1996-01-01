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Не нарушай!
Совет Федерации РФ внес поправки в Закон "О безопасности дорожного движения". Водители могут готовиться к новым штрафам за превышение скорости, вождение машины в нетрезвом виде и др. О том, поможет ли ужесточение штрафных санкций навести порядок на дорогах Владивостока, "ЗР - Диалог" спросил у горожан.
Юрий МУТЫЛИН, председатель краевого совета Всероссийского общества автомобилистов:
- Трагедии из-за повышения штрафных санкций для меня нет. Принцип, по которому я живу: не нарушай, и тогда необходимость платить штраф или кормить не чистых на руку инспекторов ГАИ отпадает. Все говорят о том, что очередное повышение штрафов подхлестнет коррупцию и взятки. Может быть. Но вы спросите себя, а почему мы "спонсируем" ГАИ? Да потому, что наплевали на закон, а за это в цивилизованном обществе предусмотрена ответственность.
Кирилл СОКОЛОВ, предприниматель:
- Пьяных или обкуренных водителей необходимо не просто штрафовать, а сажать в тюрьму и лишать прав пожизненно. В остальном, мне кажется, повышение штрафов безопасность на дорогах не повысит, а только ляжет дополнительным бременем на кошельки автомобилистов, поскольку не исключена первопричина нарушений. Начинать надо с ремонта дорог и обустройства придорожной инфраструктуры, исключить пробки и заторы, создать условия для безопасности пешеходов. Ведь что получается, я объезжаю яму с выездом на встречную полосу, и попадаю на деньги через административный протокол, или я попадаю в яму и уже попадаю на деньги через автосервис. Сегодня я вынужден решать эту дилемму, а не обеспечивать безопасную езду!
Александр, менеджер, водительский стаж пять лет:
- Считаю, что порядок наводить - дело хорошее, только вот кто его будет наводить? Нужно менять в целом отношение людей к закону, а сотрудников ГИБДД - к водителям. Необходимы нормальные дороги, современные видеоустройства регулирования движения (на примере Ростова-на-Дону), активная пропаганда Правил дорожного движения, причем с самого раннего возраста, и жесткие штрафы (на примере США и, простите уж, Пэрис Хилтон). В комплексе такие меры позволят добиться результата.
Николай ГУЗЕЕВ, системный администратор:
- Я считаю, что необходимо увеличить размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности до 10 000 руб., так как 90% аварий со смертельным исходом происходит из-за непристегнутого ремня.
Валерий НАЗАРЕНКО, слесарь, водительский стаж пять лет:
- Нынешних людей уже ничем не испугать, а уж повышением штрафов тем более. Чтобы водители стали более вежливы на дорогах, нужно начинать обустраивать эти самые дороги. У тех, кто действительно провинился, например, в связи с непристегнутым ремнем или незамеченным красным светом, забирать права лет на десять, пусть учатся не забывать правила, нарушение которых может стоить жизни!
Кирилл, штурман:
- Люди как объезжали громадную яму по встречке, так и будут. Разницы нет, кому "на карман положить": гаишнику или директору автосервиса.
Олеся, технолог:
- Нужно изначально прививать уважение к закону, пока еще ребенок пешком под стол ходит. Взрослого человека, который на "Крузаке" летит, не видя на своем пути ни знаков, ни пешеходов и не смотрит в зеркала заднего вида, уже никак не переучишь и тем более не заставишь жить по правилам.
Максим, студент юридического факультета:
- Дорожные дела во Владивостоке стоят очень остро. Ямы, неработающие светофоры, неосвещенные ночные дороги - все это идет на защиту "нерадивых" водителей. Но форс-мажорных ситуаций не избежать. Поэтому, в свою очередь, алкоголь, ремни безопасности, невключенные поворотники, превышение установленного скоростного режима должны наказываться по всей строгости нашего закона.
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