Талонов нет и не предвидится

Ситуация со спецпродукцией, талонами технического осмотра и свидетельствами регистрации ТС, остается очень сложной. Их попросту нет в наличии.

Несмотря на обещание ответственного чиновника из Белого дома двухнедельной давности о скором появлении (речь шла о 3-4 днях) необходимых бланков документов, талонов ГТО и СОР нет ни в одном из подразделений Госавтоинспекции края.

Вспышка активности в РЭО ГИБДД Владивостока, когда нескольким десяткам счастливчикам удалось поставить свои машины на учет, была кратковременной, и разрешить кризисную ситуацию смогло лишь отчасти.

Как признался анонимный сотрудник РЭО ГИБДД Владивостока, поступивших на прошлой неделе свидетельств хватит от силы на 3-4 дня. Если учесть, что разговор был в прошлую субботу, можно предположить, что уже сегодня свидетельства закончились или заканчиваются.

Аналогичная ситуация складывается с талонами технического осмотра. Позвонив в один из райотделов ГАИ Владивостока, мы получили ожидаемый ответ: "Талонов нет, когда появятся... сказать трудно".