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США тестируют военные гибридные автомобили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа американских военных занята тестированием высокотехнологичных армейских автомобилей с системами вооружения на дистанционном управлении, приборами ночного видения и достаточным количеством брони, чтобы обезопасить экипаж от взрыва придорожной бомбы. Известно, что эти авто являются частью проекта армии США стоимостью более $60 млн.

В отличии от небезызвестных Humvee, используемых в качестве транспортных средств в Ираке, новые авто будут оснащаться гибридными двигателями, работающими как на топливе, так и на электричестве. Также авто укомплектуют сенсорными датчиками и видеокамерами, мощным краном для транспортировки до 13 тонн грузов. По словам разработчиков, гибридные двигатели практически не издают шума при работе, что немаловажно во время выполнения ночных миссий.

Однако пока эти автомобили представляют собой дорогие прототипы, в основном для демонстрации наработок инженеров. Но есть надежда, что вскоре, подобно гражданским концепт-авто, военные машины также станут на конвейер. Сейчас же этим гибридным авто осталось пройти серию довольно жестких тестов с уже реальными военными условиями и ситуациями, которые помогут выявить недоработки и вовремя их устранить.

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