Бензиновые предсказания

Экономические прогнозы в России - малоприятное дело. Прогнозы же в области цен на бензин с недавнего времени вообще наказуемы. Так, в середине весны после очередного скачка цен на топливо ведущих экспертов Российского топливного союза сурово предупредили чиновники из Федеральной антимонопольной службы. Ее глава Игорь Артемьев посчитал, что, предсказывая повышение цен на бензин, эксперты топливного рынка... провоцируют рост розничных цен на бензин и солярку! Странно, что антимонопольное ведомство не преследует, скажем, ведущих прогнозов погоды на телевидении...

Естественно, что прогноз, предсказывающий повышение цены бензина и дизельного топлива, не может не раздражать государственных мужей. Даже когда прогноз этот базируется на объективных экономических расчетах.

Итак, на сегодняшний день цены на топливо в России выше, чем в большинстве стран мира, включая самую богатую (США - на 25%) и самую быстро развивающуюся (Китай - на 20%); впереди нас - лишь Европа. Нефтяники, рассуждая о цене на бензин, в первую очередь говорят о необходимости снижения налога, жестко привязанного к стоимости нефти на мировых рынках. Мол, он и является фактором роста для цены на бензин. Только в реальности зависимость эта странная. Этой зимой, скажем, когда цены на нефть на всех биржах мира упали почти на треть, розничная цена бензина в России опустилась всего на один (!) процент. А весной, как только цены на нефть начали расти, вверх пошли и внутренние цены на топливо.

На самом деле проблема в том, что сегодня наши нефтяные компании топливом, по сути, не занимаются. Им выгоднее продавать на рынке сырую нефть, а не возиться с ее переработкой. Причин тому много, но факт остается фактом - из почти 480 млн т сырой нефти, добытой в России в прошлом году, на свободный независимый рынок внутри страны попало лишь 3,5 млн т. Понятно, что такая "схема работы" приводит к элементарному дефициту нефти для производства бензина. Государство и нефтяники рассуждают о некой внутренней нефтяной бирже. А при дефиците нет и не может быть рыночных цен. Их можно лишь изредка "регулировать" с помощью "договоренностей" между нефтяниками и правительством. В результате все эксперты при прогнозировании внутренних цен на бензин учитывают не столько конъюнктуру мирового рынка, сколько сезонные колебания и уровень инфляции в стране. Так, если в январе 2007 г. средняя цена бензина АИ-92 составляла 19,3 руб. за литр, можно смело предположить (не опасаясь гнева антимонопольной службы), что при запланированном уровне инфляции в 8% в июле за него будут просить примерно 21,5-22 руб. за литр. А вот к концу года цена несколько опустится.

Солярка следует законам моды

Примерно такие же тенденции в формировании розничной цены существуют в России и в секторе дизельного топлива. Правда, в отличие от Европы у нас довольно низкий спрос на солярку. В Германии на сегодняшний день объем продаж дизельного топлива занимает до 60% от общего объема продаж на АЗС. Поэтому наши нефтяные компании не торопятся производить солярку в больших объемах. Печальный опыт в этом плане имеет ЛУКОЙЛ, первым в России освоивший производство дизельного топлива ЕВРО-1У. Стоимость евросолярки получилась высокой, поэтому большая часть выпущенного топлива оказалась невостребованной внутри страны. В итоге ЛУКОЙЛу даже пришлось покупать в Финляндии сеть АЗС, на которых компания и продает нашу солярку. При таком спросе можно прогнозировать лишь небольшой всплеск цен в летнее время (с 17 руб. в январе до 18,3 руб. в июле); к концу года средняя стоимость солярки будет примерно 18 руб. за литр.

Голубая мечта России

Отдельно стоит сказать о газе. До сих пор в российской цене на "голубое топливо" действует правило, определенное еще советскими законами. Согласно ему цена на 1 кубометр газа (в том числе и пропанобутановые смеси) не должна превышать 50% от цены на литр бензина марки А-76.

Количество автолюбителей, которые переводят своих "коней" на "голубое топливо", держится примерно на одном уровне. Тем не менее количество АЗС, предлагающих автолюбителям пропанобутановое топливо, растет. Но автолюбителей ждут плохие новости - по прогнозам, за 2007-2008 гг. цена на газовую смесь поднимется на 50%, потому что государство поднимает цену на газ. Дело в том, что по разным причинам в целом резко возросло потребление этой смеси для бытовых целей. Впрочем, для обычного потребителя газа государственное регулирование цены - все равно великое благо. Как утверждают эксперты, случись в России переход газовой отрасли к рынку, цена на "голубое топливо" возрастет сразу на 60-70%. То есть все будет так же, как и в бензиновой сфере - продавать газ за границу станет выгодно. А в России будет создан искусственный дефицит до того момента, пока внутренние цены не сравняются с мировыми.