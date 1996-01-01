Милицейские спецавтомобили будут создавать на базе иномарок

Заместитель министра внутренних дел России Михаил Суходольский в ходе визита в Нижний Новгород заявил, что в 2007 г. планами подразделений МВД и российских автомобильных заводов предусмотрены совместные работы по созданию новых спецавтомобилей для органов внутренних дел: водометов, бронемашин, оперативно-служебных автомобилей для перевозки осужденных, штурмовых разградительно-заградительных спецавтомобилей.

По его словам, с учетом роста в России заводов по сборке автомобилей иностранного производства МВД РФ прорабатывает вопрос создания новых спецавтомобилей (патрульных машин) на базе "Шевроле Лачетти", "Форд Фокус II", "Рено Логан" и "КИА Спектра".

Базовые автомобили указанных марок оборудованы мощным двигателем с "Евро-2", ABS, подушками безопасности, кондиционером, усилителем руля, что соответствует современным требованиям и может значительно улучшить условия несения патрульной службы.