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Милицейские спецавтомобили будут создавать на базе иномарок
Заместитель министра внутренних дел России Михаил Суходольский в ходе визита в Нижний Новгород заявил, что в 2007 г. планами подразделений МВД и российских автомобильных заводов предусмотрены совместные работы по созданию новых спецавтомобилей для органов внутренних дел: водометов, бронемашин, оперативно-служебных автомобилей для перевозки осужденных, штурмовых разградительно-заградительных спецавтомобилей.
По его словам, с учетом роста в России заводов по сборке автомобилей иностранного производства МВД РФ прорабатывает вопрос создания новых спецавтомобилей (патрульных машин) на базе "Шевроле Лачетти", "Форд Фокус II", "Рено Логан" и "КИА Спектра".
Базовые автомобили указанных марок оборудованы мощным двигателем с "Евро-2", ABS, подушками безопасности, кондиционером, усилителем руля, что соответствует современным требованиям и может значительно улучшить условия несения патрульной службы.
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