Drom.ru назван вторым по популярности автомобильным сайтом в Рунете

Информационное агентство РБК со ссылкой на компании "Финанс" и Contactmaker опубликовало результаты исследования "Top100 самых популярных сайтов у офисных работников".

В исследовании, которое проходило на специально созданном сайте www.daitedeneg.ru весной 2007 года, приняло участие 70 000 человек, которым было предложено указать свой любимый сайт и уровень своих доходов. Посетители назвали почти 9 000 своих любимых сайтов, на которых они проводят рабочее время. Большинство позиций в рейтинге заняли сайты СМИ и сайты развлекательной тематики, а тройку лидеров рейтинга составили Mail.ru, Livejournal и поисковая система Яндекс. Из автомобильных сайтов в список вошли всего два: Auto.ru, являющийся признанным лидером автомобильного Рунета, и сайт Drom.ru - японские автомобили. По уровню доходов - 53% опрошенных посетителей Drom.ru имеют доход до 30 тысяч рублей в месяц, 33% - от 30 до 60 тысяч (для сравнения, у Mail.ru - 67% и 20%, а у Auto.ru - 34% и 40% соответственно).