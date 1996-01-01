Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Левый руль идет
Во Владивостоке состоялся автосалон с незатейливым названием "Левый руль". В экспозиции приняли участие дилеры европейских и американских марок автомобилей, многие из которых совсем недавно открыли в столице Приморья свои представительства. Это "Рено", "Форд" и "Мерседес". Из ветеранов можно отметить "Тойоту Саммит Моторс", которая присутствует на дальневосточном рынке уже более десяти лет.
Проведение подобного автосалона продиктовано, прежде всего, желанием дилеров донести до широкой публики информацию о появлении в регионе альтернативы подержанным японским автомобилям. Новые машины с левым рулем в кредит и с гарантией должны, по мнению продавцов, прийти на смену зарубежному секонд-хэнду. В этом уверены почти все.
Правда, Александр КОВТУН из компании "Саммит Моторс" считает, что без государственного запрета на правый руль все-таки не обойтись, в то время как остальные автодилеры настроены более либерально и не видят необходимости в столь радикальных мерах. Возможно, оттого, что сами занялись продвижением евроиномарок в Приморье недавно, в то время как "Тойота" "бодается" с праворульками далеко не первый год.
Главным аргументом в пользу "Зеленого угла" по-прежнему остается цена. Выставленная на Батарейной новая "Тойота Королла", к примеру, стоит $22 000. "Мерседес" С-класса - более 30 тыс. евро. Поэтому на вопрос о коллективном портрете покупателя практически все дилеры дружно ответили, что в основном это корпоративные клиенты. Хотя есть примеры и индивидуальных покупок.
В автосалоне приняли также участие банковские структуры, предлагавшие собственные кредитные программы по автотранспорту. В продвижении левого руля отметились Банк Москвы и МДМ-банк.
Представители отечественного автопрома на выставке не появились, хотя, по словам организаторов, их приглашали. Не было также компании "Ниссан", офис которой есть во Владивостоке. Возможно, им просто повезло, так как почти все время работы выставки в городе бушевал тайфун и в зале на Батарейной было немноголюдно. Тем не менее компания "Альтаир Авто", представляющая на Дальнем Востоке "Мерседес", сумела заключить несколько сделок, и для нее салон "Левый руль" оказался удачным.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- "Луч" вернул историческое название
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе