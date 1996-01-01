Левый руль идет

Во Владивостоке состоялся автосалон с незатейливым названием "Левый руль". В экспозиции приняли участие дилеры европейских и американских марок автомобилей, многие из которых совсем недавно открыли в столице Приморья свои представительства. Это "Рено", "Форд" и "Мерседес". Из ветеранов можно отметить "Тойоту Саммит Моторс", которая присутствует на дальневосточном рынке уже более десяти лет.

Проведение подобного автосалона продиктовано, прежде всего, желанием дилеров донести до широкой публики информацию о появлении в регионе альтернативы подержанным японским автомобилям. Новые машины с левым рулем в кредит и с гарантией должны, по мнению продавцов, прийти на смену зарубежному секонд-хэнду. В этом уверены почти все.

Правда, Александр КОВТУН из компании "Саммит Моторс" считает, что без государственного запрета на правый руль все-таки не обойтись, в то время как остальные автодилеры настроены более либерально и не видят необходимости в столь радикальных мерах. Возможно, оттого, что сами занялись продвижением евроиномарок в Приморье недавно, в то время как "Тойота" "бодается" с праворульками далеко не первый год.

Главным аргументом в пользу "Зеленого угла" по-прежнему остается цена. Выставленная на Батарейной новая "Тойота Королла", к примеру, стоит $22 000. "Мерседес" С-класса - более 30 тыс. евро. Поэтому на вопрос о коллективном портрете покупателя практически все дилеры дружно ответили, что в основном это корпоративные клиенты. Хотя есть примеры и индивидуальных покупок.

В автосалоне приняли также участие банковские структуры, предлагавшие собственные кредитные программы по автотранспорту. В продвижении левого руля отметились Банк Москвы и МДМ-банк.

Представители отечественного автопрома на выставке не появились, хотя, по словам организаторов, их приглашали. Не было также компании "Ниссан", офис которой есть во Владивостоке. Возможно, им просто повезло, так как почти все время работы выставки в городе бушевал тайфун и в зале на Батарейной было немноголюдно. Тем не менее компания "Альтаир Авто", представляющая на Дальнем Востоке "Мерседес", сумела заключить несколько сделок, и для нее салон "Левый руль" оказался удачным.