О чем расскажут знаки

Вряд ли в автомобиле есть еще более бесполезная в конструктивном смысле деталь, чем фирменный знак. Эмблема в отличии, скажем, от двигателя, колес или тормозов на скорость, как говорится, не влияет. На эмблему можно даже не обращать внимания - пока она на месте. Но стоит ей исчезнуть, сразу замечаешь, что автомобилю не хватает чего-то важного...

Автомобильные эмблемы столь же разнообразны, как и сами автомобили, и имеют столь же давнюю историю. Однако эмблема эмблеме рознь, причем не только на первый взгляд. Одни эволюционировали вместе с самим автомобилем, другие остаются неизменными с самого своего рождения. Одни не сообщают ничего, кроме марки машины, другие полны символических значений. И если знак Mersedes-Benz узнают так же легко, как буквы родного алфавита, то, как выглядит эмблема Citroen, знает гораздо меньше людей, а уж что они обозначают, и подавно неизвестно.

Между тем при всей своей простоте оба знака имеют особый смысл. Две перевернутые "галочки" одна над другой (Citroen) есть не что иное, как символическое изображение механизма зубчатого сцепления. Еще сложнее с Mersedes-Benz. Самый известный компонент - трехлучевая звезда - символизирует единство и превосходство продукции знаменитой фирмы на земле, в воздухе и на воде.

Знак другого западногерманского гиганта - BMW (Баварский моторный завод) - представляет собой два голубых и два белых сектора в черном круге и является символическим изображением вращающегося пропеллера (возможно, внутри автомобильного колеса). Это напоминание об авиационном прошлом фирмы, благодаря моторам которой летали знаменитые "мессершмитты".

Эмблемой еще одной немецкой фирмы - Audi - является овал со стилизованным названием фирмы внутри. А четыре соединенных кольца на радиаторе - знак концерна Volkswagen-Audi, "автомобильного союза", объединившего четыре фирмы. Буква V над буквой W - это, конечно, эмблема марки Volkswagen.

Вообще, окружность - излюбленная геометрическая фигура германских автомобилестроителей. Есть она и в эмблеме Opel, пронзенная горизонтальным зигзагом. Любопытно, кстати, что первоначально небольшая фирма Адама Опеля производила швейные машинки, а позже - велосипеды. Поэтому, глядя на современные автомобили семейства Opel, можно с полным основанием повторить слова знаменитого автомобилиста Остапа Бендера: "Вот что можно сделать из обыкновенной швейной машинки".

А вот окружность на радиаторах шведских автомашин Volvo официальным знаком фирмы не является, но в сочетании с исходящей от нее стрелочкой означает вовсе не символ мужской сексуальности, как можно подумать, а символ бога Марса или же, по другой версии, древнего скандинавского бога Тора. Официальным же знаком компании является фирменный логотип слова Volvo, которое можно перевести как "катящийся".

Была раньше окружность и в эмблеме Renault, причем после Первой мировой войны в нее въехал танк, заменив собой название фирмы. Однако спустя несколько лет французы вернули в эмблему название, а окружность превратили в ромб, не иначе как в пику своим извечным соперникам немцам. Ромб, заключающий в себе целую философию фирмы Renault, остается ее эмблемой и поныне. Правда, название фирмы вновь исчезло, а изображение ромба стало трехмерным.

По стилизованному и вытянутому по горизонтали кресту можно узнать американские автомобили Chevrolet. Голубой овал с надписью Ford говорит сам за себя. Кстати, первая эмблема Горьковского автозавода, производившего когда-то лицензионные "форды", выглядела "родной сестрой" фордовской эмблемы не только благодаря тому же овалу, но и единообразному написанию заглавной буквы. Автомобили Lincoln тоже из фордовского семейства, но их можно узнать по четырехлучевой звезде, заключенной в прямоугольник. Пять лучей, заключенных в пятиугольник, - знак корпорации Crysler, похожий на бриллиант.

Символическое изображение трех бриллиантов составляет эмблему японских автомобилей Mitsubishi, что в переводе и означает "три алмаза". Некую символику можно узреть в элегантной, но простой эмблеме машин Toyota, если овал рассматривать как земной шар, меридиан и параллель которого образуют стилизованную букву Т. Заключенная в овал буква Н - знак японской фирмы Honda, а если буква H изображена под наклоном - это уже южнокорейская компания Hyundai. Наконец, стилизованная под иероглиф буква S на радиаторе говорит, что перед вами одно из творений Suzuki. Простенько, но со вкусом выглядит эмблема японского автогиганта Nissan. Название фирмы, пересекающее красный круг, - традиционный символ Страны восходящего солнца. А на машинах марки Mazda так и написано - Mazda, и все ясно.

Итальянский концерн Fiat пошел по тому же пути и украшает автомобили просто своим, изображенным в четырех параллелограммах, названием. Стоит лишь добавить, что расшифровывается оно как Fabbrica Italiana Automobile Torino.