Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Toyota Sienta Х S edition: мини-мини-вэн
Дебют автомобиля Toyota Sienta первого поколения состоялся в сентябре 2003 года. Машина представляла собой семиместный мини-вэн с тремя рядами сидений. И не просто мини-вэн, а, лучше сказать, "мини-мини-вэн". Ближайшие конкуренты этой машины - модель Nissan Cube Cubic и Honda Mobilio.
На вооружении автомобиля Toyota Sienta стоял только один двигатель - 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор DOHC. В паре с этим мотором могла ставиться или 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (на полноприводной модификации) или бесступенчатая трансмиссия (машина с передним приводом). В качестве ключевой фразы девиза для этой модели было выбрано выражение "Со всем можно управиться одной левой!" Имелось в виду, что сиденья в салоне были очень простыми в обращении, да и доступ к ним был значительно облегчен благодаря оборудованию кузова двумя раздвижными дверями. В мае 2006 г. модель претерпела уже вторую по счету малую модернизацию. В результате поменялись ее внешние признаки - аэродинамические элементы кузова, выкрашенные в цвет самого кузова, и блестящие дверные ручки. Поменялась отделка сидений.
До недавнего времени все выпускавшиеся машины делились на две большие категории: базисная категория, которая обозначается символом Х, и категория повышенной комфортности, которой был присвоен буквенный индекс G. По сути дела речь идет о машине базисной категории Х, в оснащение которой были внесены определенные изменения. Салон S edition имеет серую тонировку. Окраска передней панели комбинированная: внутри машины создана такая обстановка, которая обычно присутствует во всех машинах для повседневной езды. Приборная доска с тахометром и спидометром аналогового типа располагается прямо посередине передней панели. Чтобы следить за показаниями приборов, приходится постоянно отрывать взгляд от дороги.
Спинки передних кресел довольно пухлые и мягко облегают спину сидящего. Расположение рычага управления трансмиссией, вынесенного на переднюю панель, показалось очень удобным, работать с ним легко. И, наконец, нельзя не отметить, что благодаря педальному типу включения стояночного тормоза прямая пересадка с правого сидения в левое и наоборот особой трудности не представляет.
Благодаря тому, что сиденья второго ряда установлены чуть выше, чем передние кресла, сидящим в них пассажирам открывается вполне приличный обзор. Перемещение сидений вдоль салона и отклонение назад их спинок можно осуществлять отдельно для левой и правой частей - это делает их еще более удобными. Если отодвинуть сиденья назад до упора, то появляется возможность даже вытянуть ноги. Конечно, если на сиденье усаживаются сразу три пассажира, то им там будет немного тесновато.
Если сиденья третьего ряда не нужны, они прячутся под сиденья второго ряда. Но для того, чтобы в случае необходимости их достать, больших усилий не требуется. Без сидений третьего ряда глубина багажного отделения составляет порядка 90 см. А если полностью сместить вперед и второй ряд сидений, это даст выигрыш в 50 см, и багажник в этом случае будет иметь уже 140 см в глубину.
Как уже было сказано, если брать переднеприводную версию машины Sienta S edition, такой автомобиль приводится в движение 1.5-литровым мотором мощностью 110 л.с., наибольший крутящий момент которого составляет 14,4 кг/м. Мотор работает в паре с бесступенчатым вариатором. Такое сочетание позволяет с довольно высокой скоростью передвигаться по городу. Если, к примеру, на большой скорости нужно еще прибавить, чтобы совершить обгон, то водитель может спокойно вдавить педаль акселератора до упора. Двигатель в этом случае резко поднимет свои обороты до 5000 об./мин., но скорость движения, тем не менее будет расти не так интенсивно - этому воспрепятствует бесступенчатый вариатор. Вот только есть одно но: на высокой скорости шум работающего двигателя довольно хорошо проникает в салон, причем на него обращаешь внимание не только тогда, когда педаль газа резко идет вниз, а постоянно.
На поворотах кузов кренится не так сильно, как можно было ожидать от такого высокого, в общем-то, автомобиля, поэтому водитель особого беспокойства испытывать не должен. С другой стороны, на высокой скорости при выходе на неровный участок дороги весьма явственно ощущаешь, как кузов начинает раскачиваться. Мне кажется, что с подвеской еще нужно поработать, чтобы эта качка была не такой большой амплитуды.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона