Toyota Sienta Х S edition: мини-мини-вэн

Дебют автомобиля Toyota Sienta первого поколения состоялся в сентябре 2003 года. Машина представляла собой семиместный мини-вэн с тремя рядами сидений. И не просто мини-вэн, а, лучше сказать, "мини-мини-вэн". Ближайшие конкуренты этой машины - модель Nissan Cube Cubic и Honda Mobilio.

На вооружении автомобиля Toyota Sienta стоял только один двигатель - 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор DOHC. В паре с этим мотором могла ставиться или 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (на полноприводной модификации) или бесступенчатая трансмиссия (машина с передним приводом). В качестве ключевой фразы девиза для этой модели было выбрано выражение "Со всем можно управиться одной левой!" Имелось в виду, что сиденья в салоне были очень простыми в обращении, да и доступ к ним был значительно облегчен благодаря оборудованию кузова двумя раздвижными дверями. В мае 2006 г. модель претерпела уже вторую по счету малую модернизацию. В результате поменялись ее внешние признаки - аэродинамические элементы кузова, выкрашенные в цвет самого кузова, и блестящие дверные ручки. Поменялась отделка сидений.

До недавнего времени все выпускавшиеся машины делились на две большие категории: базисная категория, которая обозначается символом Х, и категория повышенной комфортности, которой был присвоен буквенный индекс G. По сути дела речь идет о машине базисной категории Х, в оснащение которой были внесены определенные изменения. Салон S edition имеет серую тонировку. Окраска передней панели комбинированная: внутри машины создана такая обстановка, которая обычно присутствует во всех машинах для повседневной езды. Приборная доска с тахометром и спидометром аналогового типа располагается прямо посередине передней панели. Чтобы следить за показаниями приборов, приходится постоянно отрывать взгляд от дороги.

Спинки передних кресел довольно пухлые и мягко облегают спину сидящего. Расположение рычага управления трансмиссией, вынесенного на переднюю панель, показалось очень удобным, работать с ним легко. И, наконец, нельзя не отметить, что благодаря педальному типу включения стояночного тормоза прямая пересадка с правого сидения в левое и наоборот особой трудности не представляет.

Благодаря тому, что сиденья второго ряда установлены чуть выше, чем передние кресла, сидящим в них пассажирам открывается вполне приличный обзор. Перемещение сидений вдоль салона и отклонение назад их спинок можно осуществлять отдельно для левой и правой частей - это делает их еще более удобными. Если отодвинуть сиденья назад до упора, то появляется возможность даже вытянуть ноги. Конечно, если на сиденье усаживаются сразу три пассажира, то им там будет немного тесновато.

Если сиденья третьего ряда не нужны, они прячутся под сиденья второго ряда. Но для того, чтобы в случае необходимости их достать, больших усилий не требуется. Без сидений третьего ряда глубина багажного отделения составляет порядка 90 см. А если полностью сместить вперед и второй ряд сидений, это даст выигрыш в 50 см, и багажник в этом случае будет иметь уже 140 см в глубину.

Как уже было сказано, если брать переднеприводную версию машины Sienta S edition, такой автомобиль приводится в движение 1.5-литровым мотором мощностью 110 л.с., наибольший крутящий момент которого составляет 14,4 кг/м. Мотор работает в паре с бесступенчатым вариатором. Такое сочетание позволяет с довольно высокой скоростью передвигаться по городу. Если, к примеру, на большой скорости нужно еще прибавить, чтобы совершить обгон, то водитель может спокойно вдавить педаль акселератора до упора. Двигатель в этом случае резко поднимет свои обороты до 5000 об./мин., но скорость движения, тем не менее будет расти не так интенсивно - этому воспрепятствует бесступенчатый вариатор. Вот только есть одно но: на высокой скорости шум работающего двигателя довольно хорошо проникает в салон, причем на него обращаешь внимание не только тогда, когда педаль газа резко идет вниз, а постоянно.

На поворотах кузов кренится не так сильно, как можно было ожидать от такого высокого, в общем-то, автомобиля, поэтому водитель особого беспокойства испытывать не должен. С другой стороны, на высокой скорости при выходе на неровный участок дороги весьма явственно ощущаешь, как кузов начинает раскачиваться. Мне кажется, что с подвеской еще нужно поработать, чтобы эта качка была не такой большой амплитуды.