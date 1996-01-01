Автошколы: плюсы и минусы "одного флакона"

Дыхание лета уже чувствуется, а с ним и долгожданного отпуска. Кто-то штопает палатку, а кто-то думает "бросить" отпуск на обучение вождению и сдачу на "водительский класс". А почему бы и нет? С чувством, с толком, с расстановкой. Тем более, как показывает практика, летом дороги, особенно крупных городов, зримо пустеют. Чем не повод для получения и закрепления теоретических и практических навыков?

Выгода, казалось бы, налицо. Только вот загвоздка. Оказывается, четырех отпускных недель не хватит освоить 1,5-месячный обязательной курс обучения вождению, существующей на сегодня в автошколах.

Что касается "экстерната", то желающим попытать счастья в "экстерн-рулетку" стоит поторопиться. Все настойчивее ходят разговоры о скорой кончине такой формы обучения и сдачи квалификационного экзамена. Тем более что большинство законопослушных автошкол идут в ногу с веянием времени и верховных "пожеланий", исключая из программ экстернат.

Поэтому остается старый и проверенный полуторамесячный курс. Первый вопрос - сколько стоит? Мы обзвонили несколько автошкол ("Аник", АШ ВГУЭС, РОСТО, "Седан-В", АШ ВОА) и пришли к выводу, что в целом финансовые условия у всех одинаковы. Отличается по ценам только "Аник", все остальные, словно сговорившись, держатся в пределах: теория 2800-3000 руб., вождение за 60 минут - 320. Есть небольшие нюансы. Такие, как, например, автошкола ВГУЭС, которая отталкивается от академического часа: за 45 минут вождения надо заплатить 225 руб. Получается дешевле, чем у конкурентов. От "академки" кроме ВГУЭС отталкивается автошкола РОСТО с таким же тарифом.

Однако необходимо помнить, что конечная цена зависит не только от программы и ценника, предлагаемого автошколой. Все зависит от целеустремленности обучаемого и его возможности дополнительно оплачивать сверх установленного часового минимума.

Все автошколы края практикуют дополнительные практические занятия, расценки на которые в каждой индивидуальны.

Но это не самое главное. Пусть мы уже обозначили автошколы, теперь рассмотрим их с позиции потенциального слушателя и будущего водителя-"чайника". Что для нормального процесса необходимо, кроме названия и неформальной информации о близости той или иной школы к ГАИ и прочим "вспомогающим" структурам?

Если бы, допустим, я стал выбирать автошколу, то в первую очередь обратил бы внимание на ее местонахождение. Если я живу недалеко от центра, то какого лешего, скажем, мне тащиться на Чуркин или БАМ? А если я живу в Первомайке, не проще ли мне поискать автошколу поблизости?

Из взятых нами на анализ автошкол "Аник", "Седан-В" и "Автошкола ВГУЭС" имеют филиалы практически в каждом закутке Владивостока. Автошколы ВОА и РОСТО процесс обучения проводят непосредственно по юридическому адресу.

Другим моментом, повлиявшим на мой выбор, был бы, конечно, вес или, правильнее сказать, "общественный резонанс" в обществе. В этом плане автошколе "Аник" нет равных. Не в обиду Александру Николаеву, директору этого НОУ, но каждому второму автомобилисту при виде аварии приходит на память название его детища. Тем не менее в "Анике" научились из такой славы извлекать дивиденды, чему свидетельствует тот факт, что около 30% сегодняшних слушателей автошкол это не смущает.

Наличие автодрома, нормальной материально-технической базы и наличие толковых преподавателей мы решили объединить. По этому показателю трудно выделить хотя бы по этическим причинам. Ну, скажем, автошкола ВОА не имеет собственного автомобильного парка, но она с успехом арендует его вместе с инструкторами. И что? Главное - слушатель заедет на эстакаду, сдаст назад и мягко тронется, пристегнувшись и включив сигнал поворота, что будет отображено в его "зачетке".

"Аник" имеет большой автопарк с инструкторами. Те же требования, те же зачеты, того же цвета и формы удостоверение по окончании автошколы.

Хотя конечно, лучше организованно и целенаправленно идти на автодром, зная, что тебя ждет квалифицированный инструктор, от которого не разит соляркой и перегаром, нежели сидеть где-нибудь на отшибе и нервно курить, ожидая непонятно кого и непонятно на чем!

И последний момент: я бы поинтересовался процентом сдачи с первого раза, что, кстати, секретной информацией не является и нетрудно сделать, позвонив либо в саму школу, либо в экзаменационный отдел ГАИ. Не бог весть, но все-таки показатель, насколько автошкола отработает затраченные на обучение деньги.