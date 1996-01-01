Виновен в борьбе со взятками

Завершился суд над начальником Тогучинского РУВД Владимиром Олексюком. Напомним суть этого дела. В свое время Владимир Олексюк решил начать жесткую борьбу с гаишниками-взяточниками - согласно его указу, инспектора ГИБДД на дежурстве не должны иметь при себе больше 100 руб.

Если же у гаишников будут найдены более крупные суммы, то это будет автоматическим доказательством получения взятки. Поначалу инспектора ГИБДД не обратили на новый указ внимания, однако господин Олексюк решил лично проверить, как выполняют его распоряжение. И на первом же посту ГИБДД подполковник нашел в автомобиле инспекторов 3000 руб. Причем эти деньги лежали в автомобиле почему-то под ковриком на заднем сиденье!

Деньги были изъяты, а двух инспекторов перевели из ДПС в другие отделы. Правда, защищать граждан на должности участковых бывшие гаишники не захотели и подали на начальника РУВД в суд. В результате суда Владимир Олексюк был признан виновным в превышении служебных полномочий. Его приговорили к трем годам отстранения от занимаемой должности, а его заместителя лишили должности на два года.