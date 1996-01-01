Toyota Auris: отвернувшаяся от клана Corolla

Toyota разделила Corolla на две части. Вместо единой модели с разными кузовами получилось два разных автомобиля. Один из них остался серым, невзрачным седаном с раскосой оптикой и прежним названием Corolla, второй стал не похожим ни на кого, ярким хэтчбеком с красивым салоном и певучим именем Auris. Первый производится в Турции, второй поставляется из Британии. Первый создан для масс и уже замылил глаза прохожим, второй создан для отдельных личностей, поэтому хэтчбеков пока очень мало на улицах.

Яркая внешность с новыми фамильными чертами японской семьи поддержана великолепным по дизайну салоном, главной составляющей которого является "парящая" центральная консоль, разделяющая водителя и переднего пассажира. Эта необычная деталь выполнена из пластика, выкрашенного в металлизированную эмаль, и расположена необычно высоко. На центральной консоли расположились рычаг переключения передач и ручка стояночного тормоза. Рычаг коробки стал настолько ближе к водителю, что при манипулировании им локоть даже миниатюрной девушки все время бьется о край сиденья. Манипулирование механикой приводит к болезненности локтевого сустава уже через несколько часов. Автоматизированная коробка передач позволяет избежать подобных травм. Ручник в рабочем состоянии занимает практически вертикальное положение, и когда надо деактивировать действие стояночного тормоза, требуется изрядно извернуться, чтобы нажать кнопку на ручке ручника и вывести его в нерабочее состояние. Под центральным тоннелем располагается полочка для мелких вещей, где в поездке удобно держать, скажем, мобильный телефон. Для доступа водителя к этой полке ему придется либо сломать кисть руки, либо, перегнувшись пополам через непреодолимый барьер центральной консоли, достать нужный предмет со стороны пассажира. Что ж, за оригинальность приходится платить невысокую цену привыкания к особенностям данного салона.

Еще одним украшением интерьера является янтарная панель приборов. Реальные трехмерные шкалы приборов с желто-оранжевой подсветкой - настоящее достижение современных технологий. Обидно только, что маршрутным компьютером и яркостью показаний приборов приходится управлять с рычажка, находящегося непосредственно на панели приборов. Согласитесь, что просовывать руку через руль во время движения для того, чтобы посмотреть расход топлива или подкрутить яркость панели, совершенно неудобно.

Роботизированная коробка с автоматическим сцеплением, которая ставится на Auris, обладает всеми недостатками, которые были замечены на подобной коробке еще на Yaris. Жуткие рывки автомобиля при интенсивном разгоне и заторможенность выполнения своих функций отличают "робота" от Toyota. В топовой комплектации Auris водителю помогут управлять коробкой подрулевые переключатели скоростей. Этот элемент становится все более популярным.

За Toyota играют управляемость хорошего шасси и великолепный руль, манипулирование которым доставляет удовольствие. К тому же на марку работает слава самых надежных авто. Против Auris самое большое количество баллов зарабатывает шум в салоне. Это единственный недостаток Toyota, который способен даже самого спокойного водителя выбить из колеи. Может, вину следует возложить на летнюю резину Yokohama, может, на высокооборотистый двигатель 1,6, а может, и на шумоизоляцию самой машины, которая пропускает в салон не просто шум, а нудный низкочастотный гул, бьющий прямо в голову.

И все равно это лучшая из легковых Toyota, потому что она похожа на семью Toyota, едет также отлично, как Toyota, и не теряется в автомобильной толпе, как иная Toyota. Жестковатая подвеска трясет пассажиров - в ярком хэтчбеке она настроена по-спортивному, а сочетание отменной управляемости и оригинального дизайна салона способно влюбить в автомобиль таких же ярких и активных людей. Они, верящие в его непоколебимое качество, простят автомобилю все недостатки. Автомобиль же отплатит своим покупателям хорошей комплектацией, где даже в базовой версии есть семь подушек безопасности (седьмая - это коленная для водителя), кожаный руль и рычаг коробки передач, противотуманные фары и аудиосистема с шестью колонками и управлением на руле. На модификацию подороже ставится и круиз-контроль, и климат-контроль, и датчики дождя и света, и даже первый на "Короллах" бесконтактный ключ зажигания. Современный автомобиль, безусловно, но только не передовой: все эти опции стояли на Renault Megane еще пять лет назад.

Еще один странный факт отличает эту модель от конкурентов. Пока в природе нет Toyota Auris с 2-литровым двигателем. Все конкуренты в данном ценовом диапазоне предлагают двухлитровые моторы, но только не Toyota. Auris и Corolla бывают только с двигателями 1,4 и 1,6 (в Европе предлагается еще дизель 2,2 л). Цена на машину с двигателем 1,4 начинается с $ 19 тыс. 650. За 1,6 придется платить уже от $ 21 тыс. 400 в комплектации Elegancu до $ 24 тыс. 200 за комплектацию Prestige.