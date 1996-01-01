Подгородненское преображение

На автомобильной карте Приморского края еще одним цивилизованным авторынком стало больше. Некогда автомобильные развалы под названием "Подгородненский авторынок" приобрели новый вид и новое название. Теперь это авторынок "Ольга Влад".

Терпение ООО "ОльгаВлад" и прагматизм артемовской компании "ПТК", успевшей застолбить место под подгородненским солнцем, позволили им занять самые лучшие места на перспективном для автобизнеса месте. Участки площадей, на "крыше" бывшей шахты, которые еще можно приспособить под автомобильную торговлю, малоперспективны и сегодня рассматриваются хозяевами положения исключительно как технические.

Еще два года назад автомобильный развал подержанных южнокорейских автобусов на крыше Подгородненской шахты трудно было назвать авторынком.

Имея определенную известность в автотранспортных кругах Запада России, Сибири и Забайкалья, среди земляков рынок вызывал лишь усмешку и стойкое неприятие. По некоторым данным, не более 10% продаваемых здесь автобусов оставалось в Приморье. Остальные уходили в западные регионы страны.

Более 10 лет на площадке, по размерам едва ли превышающией половину футбольного поля, одновременно ютились от силы 20-30 автобусов разной вместимости. Тут же за прилавками лотков, явно позаимствованных на сельскохозяйственном рынке, местные коробейники предлагали автошины, запчасти к отечественным маркам, контрафактные масла и прочий китайский автомобильный ширпотреб.

Сегодня авторынок в разных пропорциях делят ООО "Ольга Влад" и "Приморская транспортная компания". По сути - это два разных, лишь территориально объединенных рынка. "Ольга" в этом тандеме занимает лидирующие позиции, что обусловлено 10-летним присутствием и более широким ассортиментом автомобильной и автобусной техники.

Считалось, что близость к трассе - очевидный минус. Плотные транспортные потоки на сравнительно узкой проезжей части давали неплохие шансы заехать на рынок, но вот покинуть его можно было лишь в одном направлении, к тому же маневру на пороге рынка мешали стихийные ларьки, шиномонтажки, развалы авторезины и т.д.

Разобрав эти завалы, Подгородненский авторынок, или, правильнее, "Авторынок ОльгаВлад", превратился в современный автоторговый комплекс с широким выбором автотранспортных средств, сервисом, максимальным удобством для покупателей.

Расширение предлагаемого модельного ряда за счет автомобилей японского производства также одно из слагаемых успешного развития авторынка, выход на новый уровень. Практически все выставленные модели не старше 7 лет. Стоить знать, что оплата производится в рублях, о чем красноречиво говорят ценники, а ближайший обменный пункт и банкоматы находятся в г. Артеме.

Привечая местного покупателя, Подгородненский авторынок остается ориентированным на иногородних, проверенных бизнесом и временем клиентов. Также основным направлением остается продвижение южнокорейских автобусов.

В качестве одного из шагов развития Подгородненского рынка в будущем планируется сотрудничество с китайскими автопроизводителями. Подержанных "китайцев" мы, конечно, вряд ли увидим, но вот новые машины вполне могут найти своего покупателя на Подгородненке.