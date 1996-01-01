Поощрения за безаварийную езду

Департамент обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД РФ совместно со страховыми компаниями готовит законопроект, в котором будут предусмотрены меры поощрения водителей за безаварийную езду в течение длительного срока.

"Мы со страховщиками прорабатываем такой законопроект", - заявил начальник ДОБДД МВД РФ Виктор КИРЬЯНОВ в интервью телеканалу "Вести 24".

"Думаю, скоро он появится", - добавил глава госавтоинспекции. Он убежден, что водители должны поощряться за безопасную езду.